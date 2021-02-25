Парламент Австралии принял закон, обязующий Google и Facebook платить СМИ за новости

Представители цифровых корпораций резко раскритиковали принятое решение, в соответствии с которым они должны платить местным СМИ за контент, размещенный на их платформах.

Парламент Австралии окончательно принял закон, в соответствии с которым компании Google и Facebook должны платить за размещенный на их платформах медиаконтент местным СМИ. Об этом в четверг, 25 февраля, пишет Bloomberg.

По словам главного казначея страны Джоша Фриденберга, утвержденный кодекс, регулирующий отношения цифровых гигантов с местными медиа, представляет собой "значительную микроэкономическую реформу, которая привлекла внимание всего мира к парламенту Австралии".

"Австралия станет первой страной, где правительство будет принимать решение о цене, которую заплатят технологические гиганты, если их коммерческие переговоры с изданиями страны провалятся", – заявил Фриденберг.

Представители Google, в свою очередь, говорят, что принятый парламентом закон игнорирует реальную ценность, которую их поисковая система предоставляет новостным изданиям. На их взгляд, австралийские парламентарии выдвигают "огромные и необоснованные требования".

Руководство компании в Австралии отметило, что утверждение кодекса создаст "беспрецедентный и искажающий результат, при котором Google придется платить за ссылки на новостные веб-сайты в результатах поиска. Обязательство платить за ссылки нарушит принципы работы поисковых систем и интернета для всех".

Раскритиковали закон и представители Facebook. Они пригрозили полностью удалить новости со своей австралийской платформы.

"Это устраняет возможность для подлинного торга, заставляя Facebook производить платежи, не связанные с истинными расчетами коммерческой стоимости, и побуждая издателей новостей делать необоснованные претензии. Это искажает наши существующие рекламные отношения с издателями", — заявили в Facebook.

Как сообщалось ранее, правительство Австралии пообещало внести поправки в кодекс, регулирующий отношения цифровых гигантов со СМИ. В результате этого Facebook пообещал восстановить доступ к медиа-контенту для жителей Австралии в ближайшее время.

Напомним, что компания Google не так давно также пригрозила Австралии отключением интернет-поиска.

До этого австралийцы буквально проснулись с пустыми новостными лентами на своих страницах в Facebook после того, как гигант социальных сетей заблокировал весь медиа-контент из-за эскалации спора с правительством по поводу оплаты контента.