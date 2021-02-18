Без оплаты доступ закрыт: австралийцы проснулись с пустыми страницами Facebook

Google отказался комментировать решение Facebook, а представитель News Corp Руперт Мердок проигнорировал запрос о комментарии. В рекламе на главном новостном сайте News Corp. сообщалось: «Вам не нужен Facebook, чтобы получать новости»

В четверг австралийцы проснулись с пустыми новостными лентами на своих страницах в Facebook Inc после того, как гигант социальных сетей заблокировал весь медиа-контент из-за эскалации спора с правительством по поводу оплаты контента. Об этом сообщает Rеuters.

Этот шаг был очень быстро раскритикован во всех новостях политиками и правозащитниками, особенно после того, как стало ясно, что вместе с новостями удалены официальные страницы органов охраны здоровья, предупреждения о чрезвычайных ситуациях и социального обеспечения.

«Facebook ошибся, в этом не было необходимости, они были жесткими и нанесут ущерб его репутации здесь, в Австралии», — заявил глава австралийского казначейства Джош Фриденберг на телевизионной пресс-конференции.

Также он отметил, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг не предупреждал о закрытии новостей, когда на выходных обсуждался вопрос об изменении в законодательстве, которое заставит Facebook, и гиганта поисковых систем Google платить местным издателям за контент.

По словам Фриденберга, в четверг утром состоялся разговор, который, был «конструктивным»,и они обсудили «различные интерпретации» работы в новых условиях.

Против поспешного решения Facebook выступили и другие, в частности: Уилл Берриман, генеральный директор Королевского института Австралии, издатель журнала Cosmos Science, так прокомментировал ситуацию:

«Мы надеемся, что Facebook исправит это быстро, потому что мы занимаемся распространением важной научно-обоснованной информации …и никто не хочет, чтобы она была потеряна и заменена непроверенными историями».

А также Крис Купер, исполнительный директор Reset Australia, местного филиала глобальной некоммерческой НПО цифровой демократии:

«Facebook блокирует новости в разгар пандемии, когда точная информация является ключевой составляющей ответных мер здравоохранения, на самом деле все, что вам нужно знать, — это то, насколько (генеральный директор Facebook Марк) Цукерберг заботится об австралийском обществе.

Напомним, что компания Google не так давно также пригрозила Австралии отключением интернет-поиска.