Без оплати доступ закритий: австралійці прокинулися з порожніми сторінками Facebook

Google відмовився коментувати рішення Facebook, а представник News Corp Руперт Мердок проігнорував запит про коментар. У рекламі на головному новинному сайті News Corp. повідомлялося: «Вам не потрібен Facebook, щоб отримувати новини».

У четвер австралійці прокинулися з порожніми новинними стрічками на своїх сторінках у Facebook Inc після того, як гігант соціальних мереж заблокував весь медіа-контент через ескалацію суперечки з урядом із приводу оплати контенту. Про це повідомляє Rеuters.

Цей крок дуже швидко розкритикували у всіх новинах політики і правозахисники, особливо після того, як стало зрозуміло, що разом із новинами видалені офіційні сторінки органів охорони здоров'я, попередження про надзвичайні ситуації та соціального забезпечення.

«Facebook помилився, у цьому не було необхідності, вони були жорсткими і завдадуть шкоди його репутації тут, в Австралії», — заявив глава австралійського казначейства Джош Фріденберг на телевізійній прес-конференції.

Також він зазначив, що генеральний директор Facebook Марк Цукерберг не попереджав про закриття новин, коли на вихідних обговорювалося питання про зміну в законодавстві, яка змусить Facebook, і гіганта пошукових систем Google платити місцевим видавцям за контент.

За словами Фріденберга, у четвер вранці відбулася розмова, яка, була «конструктивною», і вони обговорили «різні інтерпретації» роботи в нових умовах.

Проти поспішного рішення Facebook виступили й інші, зокрема: Вілл Берріман, генеральний директор Королівського інституту Австралії, видавець журналу Cosmos Science, так прокоментував ситуацію:

«Ми сподіваємося, що Facebook виправить це швидко, тому що ми займаємося поширенням важливої науково-обґрунтованої інформації... і ніхто не хоче, щоб вона була втрачена та замінена неперевіреними історіями».

А також Кріс Купер, виконавчий директор Reset Australia, місцевої філії глобальної некомерційної НВО цифрової демократії:

«Facebook блокує новини в розпал пандемії, коли точна інформація є ключовим складником заходів охорони здоров'я, насправді все, що вам потрібно знати, — це те, наскільки (генеральний директор Facebook Марк) Цукерберг піклується про австралійське суспільство.

Нагадаємо, що компанія Google не так давно також пригрозив Австралії відключенням інтернет-пошуку.