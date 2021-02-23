Австралийцы снова смогут полноценно использовать Facebook: достигнуто соглашение

Правительство Австралии пообещало внести поправки в кодекс, регулирующий отношения цифровых гигантов со СМИ. Facebook восстановит доступ к медиа-контенту для жителей Австралии в ближайшее время.

Руководство Австралии и администрация социальной сети Facebook пришли к соглашению, которое позволит восстановить полноценную работу последней на территории страны в полном объеме после того, как соцсеть заблокировала весь медиа-контент из-за эскалации спора с правительством относительно его оплаты. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил главный казначей страны Джош Фриденберг, сообщает Financial Review.

"Правительство внесет поправки в кодекс о ведении переговоров для средств массовой информации и цифровых платформ. Эти изменения внесут ясность в отношении того, как именно должен действовать кодекс и укрепят основания для требования справедливого вознаграждения со стороны СМИ. Также они обеспечат стимул для построения коммерческих отношений и ведения переговоров вне поля, регулируемого кодексом", – заявил он.

По словам главы ведомства, поправки дадут возможность определить степень участия цифровой платформы в развитии медиаиндустрии Австралии и более ясно очертят основания, при которых СМИ и технологические компании смогут подпадать под действие кодекса.

В кодекс будет введено понятие окончательного предложение, отказ от которого даст возможность другой стороне обратиться в арбитраж.

По словам управляющего директора Facebook в Австралии Уильяма Истона, теперь все функции соцсети восстановят в полном объеме.

"Мы удовлетворены тем, что австралийское правительство согласилось на ряд изменений и гарантий, которые развеивают наши основные опасения <…> в отношении кодекса. В результате мы сможем восстановить [возможность публикации] новостей в Facebook для австралийцев в ближайшие дни", — отметил Истон.

Как сообщалось ранее, 18 февраля социальная сеть Facebook отключила функции публикации, просмотра и распространения медиа-контента для всех австралийских пользователей.

Причина – намерения страны внедрить кодекс ведения переговоров для СМИ. По словам управляющего директора Facebook в Австралии и Новой Зеландии, этот закон заставит их платить за "контент, который они не просили". В соцсети отметили, что правительство сможет решать, кто и какие соглашения заключает и кто сколько платит.

Кодекс поведения игроков медиарынка регулирует коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ. Ранее он получил одобрение Палаты представителей, вскоре его рассмотрят в Сенате. Его цель – устранить переговорный дисбаланс между австралийскими СМИ и цифровыми гигантами Google и Facebook.

Напомним, что компания Google не так давно также пригрозила Австралии отключением интернет-поиска.