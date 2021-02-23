Австралійці знову зможуть повноцінно використовувати Facebook: досягнуто згоди

Уряд Австралії пообіцяв внести поправки до кодексу, який регулює відносини цифрових гігантів зі ЗМІ. Facebook відновить доступ до медіа-контенту для жителів Австралії найближчим часом.

Керівництво Австралії й адміністрація соціальної мережі Facebook дійшли згоди, яка дозволить відновити повноцінну роботу останньої на території країни в повному обсязі після того, як соцмережа заблокувала весь медіа-контент через ескалацію суперечки з урядом щодо його оплати. Про це у вівторок, 23 лютого, заявив головний казначей країни Джош Фріденберг, повідомляє Financial Review.

"Уряд внесе поправки до кодексу про ведення переговорів для засобів масової інформації та цифрових платформ. Ці зміни внесуть ясність щодо того, як саме повинен діяти кодекс і зміцнять підстави для вимоги справедливої винагороди з боку ЗМІ. Також вони забезпечать стимул для побудови комерційних відносин і ведення переговорів поза полем, регульованим кодексом", — заявив він.

За словами голови відомства, поправки дадуть можливість визначити ступінь участі цифрової платформи в розвитку медіаіндустрії Австралії і більш зрозуміло окреслять підстави, за яких ЗМІ і технологічні компанії зможуть підпадати під дію кодексу.

У кодекс буде введено поняття остаточної пропозиції, відмова від якої дасть можливість іншій стороні звернутися до арбітражу.

За словами керівного директора Facebook в Австралії Вільяма Істона, тепер усі функції соцмережі відновлять у повному обсязі.

"Ми задоволені тим, що австралійський уряд погодився на ряд змін і гарантій, які розвіюють наші основні побоювання <...> щодо кодексу. У результаті ми зможемо відновити [можливість публікації] новин у Facebook для австралійців найближчими днями", — зазначив Істон.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого соціальна мережа Facebook відключила функції публікації, перегляду та розповсюдження медіа-контенту для всіх австралійських користувачів.

Причина — наміри країни впровадити кодекс ведення переговорів для ЗМІ. За словами керівного директора Facebook в Австралії і Новій Зеландії, цей закон змусить їх платити за "контент, який вони не просили". У соцмережі зазначили, що уряд зможе вирішувати, хто і які угоди укладає і хто скільки платить.

Кодекс поведінки гравців медіаринку регулює комерційні відносини між цифровими платформами і ЗМІ. Раніше він отримав схвалення Палати представників, незабаром його розглянуть у Сенаті. Його мета — усунути переговорний дисбаланс між австралійськими ЗМІ і цифровими гігантами Google і Facebook.

Нагадаємо, що компанія Google не так давно також пригрозила Австралії відключенням інтернет-пошуку.