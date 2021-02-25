Парламент Австралії ухвалив закон, що зобов'язує Google і Facebook платити ЗМІ за новини

Представники цифрових корпорацій різко розкритикували прийняте рішення, відповідно до якого вони повинні платити місцевим ЗМІ за контент, розміщений на їхніх платформах.

Парламент Австралії остаточно ухвалив закон, відповідно до якого компанії Google і Facebook повинні платити за розміщений на їхніх платформах медіаконтент місцевим ЗМІ. Про це в четвер, 25 лютого, пише Bloomberg.

За словами головного скарбника країни Джоша Фріденберга, затверджений кодекс, який регулює відносини цифрових гігантів з місцевими медіа, являє собою "значну мікроекономічному реформу, яка привернула увагу всього світу до парламенту Австралії".

"Австралія стане першою країною, де уряд буде приймати рішення про ціну, яку заплатять технологічні гіганти, якщо їхні комерційні переговори з виданнями країни проваляться", — заявив Фріденберг.

Представники Google, у свою чергу, говорять, що ухвалений парламентом закон ігнорує реальну цінність, яку їхня пошукова система надає новинним виданням. На їхній погляд, австралійські парламентарії висувають "величезні і необгрунтовані вимоги".

Керівництво компанії в Австралії зазначило, що твердження кодексу створить і спотворить "безпрецедентний результат, за якого Google доведеться платити за посилання на новинні веб-сайти в результатах пошуку. Зобов'язання платити за посилання порушить принципи роботи пошукових систем й інтернету для всіх".

Розкритикували закон і представники Facebook. Вони пригрозили повністю видалити новини зі своєї австралійської платформи.

"Це усуває можливість для справжнього торгу, змушуючи Facebook здійснювати платежі, не пов'язані з істинними розрахунками комерційної вартості, і спонукаючи видавців новин робити необгрунтовані претензії. Це спотворює наші чинні рекламні відносини з видавцями", — заявили у Facebook.

Як повідомлялося раніше, уряд Австралії пообіцяв внести поправки до кодексу, який регулює відносини цифрових гігантів зі ЗМІ. У результаті цього Facebook пообіцяв відновити доступ до медіа-контенту для жителів Австралії найближчим часом.

Нагадаємо, що компанія Google не так давно також пригрозила Австралії відключенням інтернет-пошуку.

До цього австралійці буквально прокинулися з порожніми новинними стрічками на своїх сторінках у Facebook після того, як гігант соціальних мереж заблокував весь медіа-контент через ескалацію суперечки з урядом з приводу оплати контенту.