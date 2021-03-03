Google не буде стежити за користувачами заради рекламодавців

Компанія вирішила більше не передавати сторонні cookie-файли.

Пошукова система Google більше не має наміру стежити за користувачами і передавати їхні дані рекламодавцям. Протягом наступних двох років компанія відмовиться від збору сторонніх cookie-файлів, який здійснюється за допомогою браузера Chrome.

Про це інтернет-гігант повідомив у своєму офіційному блозі. Також він згадав, що для того, щоб конкурувати на ринку, компаніям-рекламодавцям не обов'язково знати про користувачів буквально все. У той же час представники пошуковика запевнили, що користувачам не потрібно погоджуватися на збір даних про них при переході на різні сайти.

Компанія має намір припинити користуватися цією технологією протягом двох років, поступово зводячи її функціонал нанівець.

Журналісти WSJ вважають, що рекламодавці будуть проти такого рішення BigTech. Тут не посперечаєшся, бо сьогодні всі рекламодавці орієнтуються на таргетинг, і чим він точніше, тим для них краще. Останнім часом трендом стала робота з мікроаудиторіями, коли цільова аудиторія бренду/послуги дробиться на безліч підгруп і для кожної підгрупи запускається своя рекламна кампанія. Фокус про це писав детально в матеріалі "5 трендів цифрового маркетингу. Як вижити бізнесу під час пандемії".

Нагадаємо, що в січні 2021 року Google оголосила про перехід на технологію FLoC, яка повинна замінити cookie — порівняно з рекламою на основі файлів cookie, FLoC забезпечує не менше 95% конверсій. На відміну від cookie, FLoC не збиратиме дані через браузери або сайти. Нова технологія буде застосовувати алгоритми машинного навчання для аналізу поведінки користувачів. При цьому вона не буде ідентифікувати кожного окремо, а буде формувати такий собі збірний образ, об'єднуючи в групи користувачів зі схожими звичками і запитами. У результаті призначені для користувача дані залишаться конфіденційними, а рекламодавці отримають точну інформацію про широку аудиторію, яку можуть використовувати для орієнтування реклами.

Раніше ми повідомляли про те, що Парламент Австралії ухвалив закон, що зобов'язує Google і Facebook платити ЗМІ за новини.