Звездные войны: провайдер спутникового ТВ Dish Network пытается заблокировать Starlink

Телеоператор пытается отобрать у Илона Маска диапазон 12 ГГц.

Dish Network, американский провайдер спутникового ТВ всерьез намеревается "отключить" спутниковый интернет Starlink. Компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой не предоставлять Starlink лицензию телекоммуникационного оператора (ETC). Иными словами, Dish Network пытается лишить Starlink финансирования, которое он может получить от FCC.

Об этом сообщает издание arstechnica.com.

Из-за чего сыр-бор?

Dish Network не хочет, чтобы компания Илона Маска предоставляла широкополосный доступ к интернету в сельских районах США. А именно эту инициативу готова профинансировать FCC. Конкурент полагает, что SpaceX может помешать развитию его бизнеса. Вся проблема в том, что Dish не хочет подпускать Starlink к диапазону 12 ГГц, поэтому пытается сделать так, чтобы Starlink не получила статус полноценного телекоммуникационного оператора, как того требует Закон о связи. SpaceX, в свою очередь, заявила, что опасения Dish не обоснованы.

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Несмотря на перепалку, SpaceX уже получила $885 млн субсидий на 10 лет вперед от Фонда сельских цифровых возможностей FCC (RDOF). Однако приступить к полноценной работе над проектом компания не может, так как все еще ждет одобрения от регулятора и присвоения им статуса ETC. Отметим, что эту сумму компания должна потратить на развертывание широкополосного интернета в 642 тыс. домов и предприятий в 35-ти штатах. Также эти деньги можно было бы пустить и на развёртывание низкоорбитальной спутниковой группировки для обслуживания сельских районов по всей территории США, а не только выше обозначенных 642 тыс. объектов. Но и тут компания натолкнулась на стену лобби, выступающего от имени мелких провайдеров. Об этом Фокус писал подробнее в своем материале "Starlink ненастоящий! Наземные провайдеры назвали спутниковый интернет "научным экспериментом".

При чем тут 12 ГГц?

Интересно, что компания Dish предоставляет услуги спутникового ТВ, а вовсе не домашнего интернета, и она вообще не имеет никакого отношения к проекту регулятора по развертыванию широкополосного доступа к интернету в 35 штатах и сельских районах США. Какой тут может быть интерес? Простой: Dish работает над созданием собственной мобильной широкополосной сети 5G, которая должна была бы использовать спектр из диапазона 12 ГГц. Но так как SpaceX тоже использует частоты 12 ГГц, Dish боится, что это может вызвать помехи, связь будет некачественной и клиенты, в конце концов, откажутся от этой услуги.

"Так как SpaceX использует полосу 12 ГГц для нисходящих каналов со спутников на потребительские терминалы, любые действия по снижению полезности полосы 12 ГГц в ближайшей перспективе нанесут прямой вред потребителям", — заявила компания в своей петиции.

В недавней заявке SpaceX говорится, что реальная цель Dish состоит в том, чтобы воспрепятствовать предоставлению статуса ETC и процессам RDOF в рамках более масштабных усилий Dish по борьбе с конкурентом и присвоению ценного спектра, уже используемого для обслуживания американских домов и предприятий.

Ранее мы сообщали о том, что SpaceX в последний момент свернула запуск ракеты с интернет-спутниками Starlink.