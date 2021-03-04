Зоряні війни: провайдер супутникового ТБ намагається заблокувати Starlink

Телеоператор намагається відібрати у Ілона Маска діапазон 12 ГГц.

Dish Network, американський провайдер супутникового ТБ всерйоз має намір "відключити" супутниковий інтернет Starlink. Компанія звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) з проханням не надавати Starlink ліцензію телекомунікаційного оператора (ETC). Іншими словами, Dish Network намагається позбавити Starlink фінансування, яке він може отримати від FCC.

Про це повідомляє видання arstechnica.com.

Через що сир-бор?

Dish Network не хоче, щоб компанія Ілона Маска надавала широкосмуговий доступ до інтернету в сільських районах США. А саме цю ініціативу готова профінансувати FCC. Конкурент вважає, що SpaceX може перешкодити розвитку його бізнесу. Вся проблема в тому, що Dish не хоче підпускати Starlink до діапазону 12 ГГц, тому намагається зробити так, щоб Starlink не отримала статус повноцінного телекомунікаційного оператора, як того вимагає Закон про зв'язок. SpaceX, зі свого боку, заявила, що побоювання Dish необгрунтовані.

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Незважаючи на перепалку, SpaceX вже отримала $885 млн субсидій на 10 років вперед від Фонду сільських цифрових можливостей FCC (RDOF). Однак приступити до повноцінної роботи над проектом компанія не може, оскільки все ще чекає схвалення від регулятора і присвоєння їм статусу ETC. Зазначимо, що цю суму компанія повинна витратити на розгортання широкосмугового інтернету на 642 тис будинків та підприємств у 35-ти штатах. Також ці гроші можна було б пустити і на розгортання низькоорбітального супутникового угруповання для обслуговування сільських районів по всій території США, а не тільки вище зазначених 642 тис об'єктів. Але і тут компанія натрапила на стіну лобі, що виступає від імені дрібних провайдерів. Про це Фокус писав докладніше у своєму матеріалі "Starlink несправжній! Наземні провайдери назвали супутниковий інтернет "науковим експериментом".

До чого тут 12 ГГц?

Цікаво, що компанія Dish надає послуги супутникового ТБ, а зовсім не домашнього інтернету, і вона взагалі не має ніякого стосунку до проекту регулятора щодо розгортання широкосмугового доступу до інтернету в 35 штатах і сільських районах США. Який тут може бути інтерес? Простий: Dish працює над створенням власної мобільної широкосмугової мережі 5G, яка повинна була б використовувати спектр з діапазону 12 ГГц. Але оскільки SpaceX теж використовує частоти 12 ГГц, Dish боїться, що це може призвести до перешкод, зв'язок буде неякісним і клієнти, врешті-решт, відмовляться від цієї послуги.

"Оскільки SpaceX використовує смугу 12 ГГц для низхідних каналів із супутників на споживчі термінали, будь-які дії щодо зниження корисності смуги 12 ГГц у найближчій перспективі завдадуть прямої шкоди споживачам", — заявила компанія у своїй петиції.

У недавній заявці SpaceX кажуть, що реальна мета Dish полягає у тому, щоб перешкодити наданню статусу ETC і процесам RDOF у межах масштабніших зусиль Dish з боротьби з конкурентом і присвоєння цінного спектру, вже використовуваного для обслуговування американських будинків та підприємств.

Раніше ми повідомляли про те, що SpaceX в останній момент згорнула запуск ракети з інтернет-супутниками Starlink.