В Австралии объявили о том, что еще 13 видов животных теперь считаются вымершими

Всего, с 1788 года в Австралии вымерли 10% из 320 наземных млекопитающих

В Австралии сообщили неутешительные новости – 12 млекопитающих, и одна рептилия: лесной сцинк с острова Рождества теперь считаются вымершими. Об этом пишет The Guardian.

Все эти виды – эндемики, то есть те, которые встречаются на очень ограниченной территории. Ограничение мест обитания животных и растений является сложным комплексом разных причин. Чаще всего это географическая или климатическая изоляция, которая препятствует расселению видов на более широкие площади. Отличный пример таких условий – остров.

[ + – ] Вымерший лесной сцинк

Именно острова чаще всего изобилуют эндемичными растениями и животными, которые сохранились только там и нигде больше. Попав на этот участок суши много лет назад, они уже не в состоянии перебраться на большую землю. Причем условия на острове позволяли животному или растению не только выжить, но и давать потомство, продолжая свой род.

Лесной сцинк стал первой вымершей рептилией после европейской колонизации, которая произошла в 1788 году. Именно тогда в Австралии высадился капитан Артур Филипп и основал поселение Сидней-Коув, позже ставшее городом Сидней. Это событие стало отсчетом истории британской колонии Новый Южный Уэльс, а день высадки Филлипа отмечается в Австралии как национальный праздник, День Австралии.

[ + – ] Вымершая летучая мышь с острова Рождества

Однако, как видно сейчас, для местных уникальных животных этот день стал далеко не праздничным. С момента колонизации вымерло 10% из 320 видов наземных млекопитающих. Большинство из них исчезли между 1850-ми и 1950-ми годами.

Причем часто ученые делали записи о исчезнувших видах, основываясь на рассказах старейшин коренного населения, которые сейчас проживают в отдаленных частях страны.

В Международном союзе охраны природы (МСОП) уже заявили, что ни одна страна "богатая, или бедная" не может "похвастаться" таким печальным результатом.

Причиной вымирания видом стали животные, которых с собой привозили поселенцы и которые попадали в Австралию на кораблях, уничтожение ареалов их обитания, пожары и человеческий фактор – люди часто охотились на местных животных, не заботясь о их сохранении. Это, например, произошло с тилацином, сумчатым волком, которому приписывали кровожадность и жестокость и истребляли сотнями. Так, ученые убеждены, что исчезновению лесного сцинка способствовала волчья змея, случайно попавшая в Австралию из Азии.

[ + – ] Вымерший полосатый бандикут Налларбора

Официально исчезнувшими эндемиками Австралии теперь, кроме прочих, считаются пустынный беттонг, налларборский карликовый беттонг, или кенгуровая крыса, кроличья крыса, широщекая прыгающая мышь, полосатый бандикут Ливерпульских равнин, мергель, юго-восточный полосатый бандикут, полосатый бандикут Налларбора, ушастая мышь, сине-серая мышь, летучая лисица с острова Перси, летучая мышь с острова Рождества и лесной сцинк.