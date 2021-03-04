В Австралии объявили о том, что еще 13 видов животных теперь считаются вымершими
Всего, с 1788 года в Австралии вымерли 10% из 320 наземных млекопитающих
В Австралии сообщили неутешительные новости – 12 млекопитающих, и одна рептилия: лесной сцинк с острова Рождества теперь считаются вымершими. Об этом пишет The Guardian.
Все эти виды – эндемики, то есть те, которые встречаются на очень ограниченной территории. Ограничение мест обитания животных и растений является сложным комплексом разных причин. Чаще всего это географическая или климатическая изоляция, которая препятствует расселению видов на более широкие площади. Отличный пример таких условий – остров.
Именно острова чаще всего изобилуют эндемичными растениями и животными, которые сохранились только там и нигде больше. Попав на этот участок суши много лет назад, они уже не в состоянии перебраться на большую землю. Причем условия на острове позволяли животному или растению не только выжить, но и давать потомство, продолжая свой род.
Лесной сцинк стал первой вымершей рептилией после европейской колонизации, которая произошла в 1788 году. Именно тогда в Австралии высадился капитан Артур Филипп и основал поселение Сидней-Коув, позже ставшее городом Сидней. Это событие стало отсчетом истории британской колонии Новый Южный Уэльс, а день высадки Филлипа отмечается в Австралии как национальный праздник, День Австралии.
Однако, как видно сейчас, для местных уникальных животных этот день стал далеко не праздничным. С момента колонизации вымерло 10% из 320 видов наземных млекопитающих. Большинство из них исчезли между 1850-ми и 1950-ми годами.
Причем часто ученые делали записи о исчезнувших видах, основываясь на рассказах старейшин коренного населения, которые сейчас проживают в отдаленных частях страны.
В Международном союзе охраны природы (МСОП) уже заявили, что ни одна страна "богатая, или бедная" не может "похвастаться" таким печальным результатом.
Причиной вымирания видом стали животные, которых с собой привозили поселенцы и которые попадали в Австралию на кораблях, уничтожение ареалов их обитания, пожары и человеческий фактор – люди часто охотились на местных животных, не заботясь о их сохранении. Это, например, произошло с тилацином, сумчатым волком, которому приписывали кровожадность и жестокость и истребляли сотнями. Так, ученые убеждены, что исчезновению лесного сцинка способствовала волчья змея, случайно попавшая в Австралию из Азии.
Официально исчезнувшими эндемиками Австралии теперь, кроме прочих, считаются пустынный беттонг, налларборский карликовый беттонг, или кенгуровая крыса, кроличья крыса, широщекая прыгающая мышь, полосатый бандикут Ливерпульских равнин, мергель, юго-восточный полосатый бандикут, полосатый бандикут Налларбора, ушастая мышь, сине-серая мышь, летучая лисица с острова Перси, летучая мышь с острова Рождества и лесной сцинк.