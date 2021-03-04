В Австралії оголосили про те, що ще 13 видів тварин тепер вважаються вимерлими
Всього, з 1788 року в Австралії вимерли 10% з 320 наземних ссавців.
В Австралії повідомили невтішні новини — 12 ссавців, і одна рептилія: лісовий сцинк з острова Різдва тепер вважаються вимерлими. Про це пише The Guardian.
Всі ці види — ендеміки, тобто ті, які зустрічаються на дуже обмеженій території. Обмеження місць мешкання тварин і рослин є складним комплексом різних причин. Найчастіше це географічна або кліматична ізоляція, яка перешкоджає розселенню видів на ширші площі. Чудовий приклад таких умов — острів.
Саме острова найчастіше рясніють ендемічними рослинами і тваринами, які збереглися тільки там і ніде більше. Потрапивши на цю ділянку суші багато років тому, вони вже не в змозі перебратися на велику землю. До того ж умови на острові дозволяли тварині або рослині не тільки вижити, а й давати потомство, продовжуючи свій рід.
Лісовий сцинк став першою вимерлою рептилією після європейської колонізації, яка сталася у 1788 році. Саме тоді в Австралії висадився капітан Артур Філіп і заснував поселення Сідней-Коув, яке пізніше стало містом Сідней. Ця подія стала відліком історії британської колонії Новий Південний Уельс, а день висадки Філіпа відзначається в Австралії як національне свято, День Австралії.
Однак, як видно зараз, для місцевих унікальних тварин цей день став далеко не святковим. З моменту колонізації вимерло 10% з 320 видів наземних ссавців. Більшість з них зникли між 1850-ми і 1950-ми роками.
До того ж часто вчені робили записи про зниклі види, грунтуючись на розповідях старійшин корінного населення, які зараз проживають у віддалених частинах країни.
У Міжнародному союзі охорони природи (МСОП) вже заявили, що жодна країна "багата, чи бідна" не може "похвалитися" таким сумним результатом.
Причиною вимирання видом стали тварини, яких з собою привозили поселенці та які потрапляли в Австралію на кораблях, знищення ареалів їх проживання, пожежі а також людський фактор — люди часто полювали на місцевих тварин, не піклуючись про їх збереженні. Це, наприклад, сталося з тилацином, сумчастим вовком, якому приписували кровожерливість та жорстокість і винищували сотнями. Так, вчені переконані, що зникненню лісового сцинка сприяла вовча змія, яка випадково потрапила до Австралії з Азії.
Офіційно зниклими ендеміками Австралії тепер, крім інших, вважаються пустельний беттонг, налларборський карликовий беттонг, або кенгуровий щур, кролячий щур, широщока стрибаюча миша, смугастий бандикут Ліверпульських рівнин, мергель, південно-східний смугастий бандикут, смугастий бандикут Налларбору, вухата миша, синьо сіра миша, летюча лисиця з острова Персі, кажан з острова Різдва і лісовий сцинк.