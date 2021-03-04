В Австралії оголосили про те, що ще 13 видів тварин тепер вважаються вимерлими

Всього, з 1788 року в Австралії вимерли 10% з 320 наземних ссавців.

В Австралії повідомили невтішні новини — 12 ссавців, і одна рептилія: лісовий сцинк з острова Різдва тепер вважаються вимерлими. Про це пише The Guardian.

Всі ці види — ендеміки, тобто ті, які зустрічаються на дуже обмеженій території. Обмеження місць мешкання тварин і рослин є складним комплексом різних причин. Найчастіше це географічна або кліматична ізоляція, яка перешкоджає розселенню видів на ширші площі. Чудовий приклад таких умов — острів.

[ + – ] Вимерлий лісовий сцинк

Саме острова найчастіше рясніють ендемічними рослинами і тваринами, які збереглися тільки там і ніде більше. Потрапивши на цю ділянку суші багато років тому, вони вже не в змозі перебратися на велику землю. До того ж умови на острові дозволяли тварині або рослині не тільки вижити, а й давати потомство, продовжуючи свій рід.

Лісовий сцинк став першою вимерлою рептилією після європейської колонізації, яка сталася у 1788 році. Саме тоді в Австралії висадився капітан Артур Філіп і заснував поселення Сідней-Коув, яке пізніше стало містом Сідней. Ця подія стала відліком історії британської колонії Новий Південний Уельс, а день висадки Філіпа відзначається в Австралії як національне свято, День Австралії.

[ + – ] Вимерлий кажан з острова Різдва

Однак, як видно зараз, для місцевих унікальних тварин цей день став далеко не святковим. З моменту колонізації вимерло 10% з 320 видів наземних ссавців. Більшість з них зникли між 1850-ми і 1950-ми роками.

До того ж часто вчені робили записи про зниклі види, грунтуючись на розповідях старійшин корінного населення, які зараз проживають у віддалених частинах країни.

У Міжнародному союзі охорони природи (МСОП) вже заявили, що жодна країна "багата, чи бідна" не може "похвалитися" таким сумним результатом.

Причиною вимирання видом стали тварини, яких з собою привозили поселенці та які потрапляли в Австралію на кораблях, знищення ареалів їх проживання, пожежі а також людський фактор — люди часто полювали на місцевих тварин, не піклуючись про їх збереженні. Це, наприклад, сталося з тилацином, сумчастим вовком, якому приписували кровожерливість та жорстокість і винищували сотнями. Так, вчені переконані, що зникненню лісового сцинка сприяла вовча змія, яка випадково потрапила до Австралії з Азії.

[ + – ] Вимерлий смугастий бандикут Налларбор

Офіційно зниклими ендеміками Австралії тепер, крім інших, вважаються пустельний беттонг, налларборський карликовий беттонг, або кенгуровий щур, кролячий щур, широщока стрибаюча миша, смугастий бандикут Ліверпульських рівнин, мергель, південно-східний смугастий бандикут, смугастий бандикут Налларбору, вухата миша, синьо сіра миша, летюча лисиця з острова Персі, кажан з острова Різдва і лісовий сцинк.