Украинские ученые первыми в мире научились предсказывать развитие COVID-19 по анализу крови

Врачи смогут предсказать состояние пациентов по результату простой процедуры, которую можно провести в обычной больнице.

Украинские ученые первыми в мире научились прогнозировать, насколько тяжелая форма COVID-19 будет у конкретного больного. Об этом в интервью пресс-службе Национальной академии наук рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца Виктор Досенко.

Он подчеркнул, что пока врачи не могут определить, насколько тяжело конкретный пациент будет переносить болезнь. Ученые предположили, что тяжесть симптомов зависит от уровня внеклеточной ДНК в крови человека (чем выше показатель, тем хуже прогноз), и доказали это первыми во всем мире. Для этого исследователи изучили образцы крови больных в разном состоянии.

"Все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, — сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", — заявил Виктор Досенко.

Он добавил, что такой метод можно уже сейчас использовать в любой больнице. Процедура очень простая и не требует дорогостоящего оборудования, врачам нужно лишь воспользоваться спектрофлюориметром и набором специальных реактивов.

Ранее представители Института молекулярной биологии и генетики сообщили, что в Украине пока не могут изучать новые штаммы коронавируса. У вирусологов есть секвенаторы нового поколения и даже профильные специалисты, но в Украине не организовано сотрудничество между инстанциями, поэтому невозможно обмениваться образцами и новыми данными. Для решения этой проблемы Институт предложил запустить специальную государственную программу, которая объединит специалистов из разных сфер и структур.

Писали также, что Национальная академия наук спрогнозировала ухудшение ситуации с COVID-19 в марте 2021 года. Украинские ученые исследовали показатели распространения болезни и пришли к выводу, что с началом весны вырастет количество новых больных. В то же время, они заметили заметное снижение уровня смертности. Самым опасным сопутствующим заболеванием украинские ученые признали диабет, который приводит к смерти в 22% случаев.