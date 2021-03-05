Українські вчені першими у світі навчилися передбачати розвиток COVID-19 за аналізом крові

Лікарі зможуть передбачити стан пацієнтів за результатом простої процедури, яку можна провести в звичайній лікарні.

Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати, наскільки важка форма COVID-19 буде в конкретного хворого. Про це в інтерв'ю прес-службі Національної академії наук розповів завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Віктор Досенко.

Він підкреслив, що поки лікарі не можуть визначити, наскільки важко конкретний пацієнт переноситиме хворобу. Вчені припустили, що тяжкість симптомів залежить від рівня позаклітинної ДНК в крові людини (чим вищий показник, тим гірший прогноз), і довели це першими у всьому світі. Для цього дослідники вивчили зразки крові хворих у різному стані.

"Все, що потрібно людям, щоб буквально в перший день хвороби передбачити, наскільки важким буде її перебіг і, відповідно, які препарати слід вживати, — здати кров на визначення рівня позаклітинної ДНК", — заявив Віктор Досенко.

Він додав, що такий метод можна вже зараз використовувати в будь-якій лікарні. Процедура дуже проста й не вимагає дорогого устаткування, лікарям потрібно лише скористатися спектрофлюориметром і набором спеціальних реактивів.

Раніше представники Інституту молекулярної біології і генетики повідомили, що в Україні поки що не можуть вивчати нові штами коронавірусу. У вірусологів є секвенатори нового покоління і навіть профільні фахівці, але в Україні не організоване співробітництво між інстанціями, тому неможливо обмінюватися зразками і новими даними. Для вирішення цієї проблеми Інститут запропонував запустити спеціальну державну програму, яка об'єднає фахівців із різних сфер і структур.

Писали також, що Національна академія наук спрогнозувала погіршення ситуації з COVID-19 у березні 2021 року. Українські вчені досліджували показники поширення хвороби і дійшли висновку, що з початком весни зросте кількість нових хворих. У той же час, вони зафіксували помітне зниження рівня смертності. Найнебезпечнішим супутнім захворюванням українські вчені визнали діабет, який призводить до смерті в 22% випадках.