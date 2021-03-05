Пой или кричи: в Нидерландах придумали новый способ выявлять коронавирус (видео)

Первые протестированные в кабинке отметили, что это "весело".

Нидерландский изобретатель Питер Ван Вис предложил новый способ определять наличие коронавируса в организме, передает Reuters.

Для этого достаточно зайти в специальную кабинку и покричать там или что-нибудь спеть. Промышленный очиститель воздуха, установленный внутри объекта, соберет все выделенные во время голосовой активности частицы, которые затем будут проанализированы на предмет присутствия или отсутствия Сovid-19.

"Если у вас коронавирус, вы заразны и кричите, то вы распространяете десятки тысяч частиц, содержащих инфекцию", – пояснил Ван Вис.

Мужчина уже "обкатал" свою идею. Он установил будку рядом с центром тестирования на коронавирус на окраине Амстердама, чтобы опробовать свое изобретение на людях, которые только что прошли тестирование.

Процесс тестирования занимает около трех минут, а вирус идентифицируется по размеру с помощью определителя нанометрового размера. Изобретатель считает такую кабину потенциально полезным инструментом для проверки на концертах, в аэропортах, школах или офисах.

25-летняя Сорая Ассуд, которой для поездки в Испанию требовалось подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, отметила в комментарии журналистам, что "всегда приятно покричать, когда тебя никто не слышит".

[ + – ] Тестирование занимает всего около трех минут.

Представитель Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM) Герт Вестерхейс, не участвующий в проекте, сказал, что он рассматривает ряд стратегий тестирования и приветствовал бы быстрый, работающий тест, который был бы очень точным. Однако свою оценку изобретению ван Виса он не дал, отметив, что не может оценить его ввиду недостаточной информации.

В прошлом месяце органы здравоохранения Амстердама одобрили дыхательный тест, требующий от участника подуть в трубку, но он еще не проводился на национальном уровне из-за проблем с "ложноотрицательными результатами".

Тем временем в Китае для всех пребывающих из-за рубежа сделали обязательными анальные мазки на коронавирус. Этот анализ в стране считается более надежным, чем традиционные мазки из рота и носоглотки. В свою очередь южнокорейский Центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что домашние питомцы, контактировавшие с носителями COVID-19, или животные проявляющие симптомы заболевания, должны быть проверены на наличие его возбудителя и помещены в карантин.