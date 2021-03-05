Співай або кричи: в Нідерландах придумали новий спосіб виявляти коронавірус (відео)

Перші протестовані в кабінці сказали, що це "весело".

Нідерландський винахідник Пітер Ван Віс запропонував новий спосіб визначати наявність коронавірусу в організмі, передає Reuters.

Для цього досить зайти в спеціальну кабінку і покричати там або щось або заспівати. Промисловий очищувач повітря, встановлений всередині об'єкта, збере всі виділені під час голосової активності частки, які потім проаналізують на предмет присутності або відсутності Сovid-19.

"Якщо у вас коронавірус, ви заразні і кричите, то ви поширюєте десятки тисяч частинок, що містять інфекцію", — пояснив Ван Віс.

Чоловік вже "обкатав" свою ідею. Він встановив будку поруч з центром тестування на коронавірус на околиці Амстердама, щоб випробувати свій винахід на людях, які щойно пройшли тестування.

Процес тестування займає близько трьох хвилин, а вірус ідентифікується за розміром за допомогою визначника нанометрового розміру. Винахідник вважає таку кабіну потенційно корисним інструментом для перевірки на концертах, в аеропортах, школах або офісах.

25-річна Сорая Ассуд, якій для поїздки в Іспанію було потрібно підтвердження негативного результату тесту на коронавірус, зазначила в коментарі журналістам, що "завжди приємно покричати, коли тебе ніхто не чує".

[ + – ] Тестування займає всього близько трьох хвилин.

Представник Національного інституту охорони здоров'я Нідерландів (RIVM) Герт Вестерхейс, який не бере участі в проекті, сказав, що він розглядає ряд стратегій тестування і привітав би швидкий, працюючий тест, який був би дуже точним. Однак свою оцінку винаходу ван Віса він не дав, зазначивши, що не може оцінити його через недостатню кількість інформації.

Минулого місяця органи охорони здоров'я Амстердама схвалили дихальний тест, що вимагає від учасника подути в трубку, але він ще не проводився на національному рівні через проблеми з "помилково негативними результатами".

Тим часом в Китаї для всіх, хто прибувають з-за кордону зробили обов'язковими анальні мазки на коронавірус. Цей аналіз в країні вважається надійнішим, ніж традиційні мазки з рота і носоглотки. Зі свого боку південнокорейський Центр з контролю та профілактики захворювань оголосив, що домашні вихованці, які контактували з носіями COVID-19, або тварини, що виявляють симптоми захворювання, повинні бути перевірені на наявність його збудника і поміщені в карантин.