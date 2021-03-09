Провайдер Starlink Илона Маска обеспечит интернет в самолетах, кораблях и грузовиках

Благодаря специальным терминалам, интернет-сеть будет доступна даже в самых далеких уголках мира.

Космическая компания Илона Маска SpaceX намерена обеспечить интернетом Starlink не только дома, но и движущийся транспорт. Такой запрос директор по спутниковой политике Дэвид Голдман уже направил в Федеральную комиссию связи США, передает CNBC.

В документе идет речь о том, что SpaceX планирует устанавливать на грузовиках, кораблях, самолетах и других транспортных средствах специальные терминалы для доступа к сети Starlink. По словам Голдмана, новая программа внедрит новый класс наземных компонентов для спутникового интернета и расширит его возможности. Благодаря нововведению, сеть будет доступна не только в США, но и по всему миру.

Основатель компании Илона Маск в Twitter добавил, что Tesla и другие легковые автомобили пока нельзя подключить к Starlink из-за размеров терминала.

"Не подключаем автомобили Tesla к Starlink, так как наш терминал слишком велик. Это для самолетов, кораблей, больших грузовиков и жилых автофургонов", – написал он.

[ + – ] Терминал Starlink Фото: SpaceX

Ранее стало известно, что украинцы смогут подключиться к сети Starlink уже в 2022 году, соответствующая информация появилась на официальном сайте проекта. Так если попытаться заказать подключение к спутниковой интернет-сети, появится надпись: "Для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году". Жители Украины могут уже сейчас забронировать услугу, заплатив 99 долларов.

Тем временем, провайдер Starlink уже подключает пользователей из Европы в порядке очереди. Стоимость комплекта Starlink – 499 долларов, абонентская плата – 90 долларов в месяц. Протестировать услуги провайдера уже могут жители Великобритании.

Недавно NASA и SpaceX выяснили причину аварии затонувшей ракеты Falcon 9, которая 16 февраля доставила на орбиту новую партию спутников для сети Starlink. Во время посадки в уплотнении двигателя Merlin появилось отверстие, через него топливо проникло во внутренние системы — это привело к отключению. Без одного двигателя ракета уже не смогла совершить посадку, а потому промахнулась мимо платформы и упала в океан. Таким образом оборвалась серия из 24 успешных посадок Falcon 9.