Провайдер Starlink Ілона Маска забезпечить інтернет в літаках, кораблях і вантажівках

Завдяки спеціальним терміналам, інтернет-мережа буде доступна навіть у найвіддаленіших куточках світу.

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX має намір забезпечити інтернетом Starlink не тільки вдома, але і рухомий транспорт. Такий запит директор із супутникової політики Девід Голдман вже направив у Федеральну комісію зв'язку США, передає CNBC.

У документі йдеться про те, що SpaceX планує встановлювати на вантажівках, кораблях, літаках та інших транспортних засобах спеціальні термінали для доступу до мережі Starlink. За словами Голдмана, нова програма запровадить новий клас наземних компонентів для супутникового інтернету і розширить його можливості. Завдяки нововведенню, мережа буде доступна не тільки в США, але і по всьому світу.

Засновник компанії Ілона Маск у Twitter додав, що Tesla та інші легкові автомобілі поки не можна підключити до Starlink через розміри терміналу.

"Не підключаємо автомобілі Tesla до Starlink, оскільки наш термінал занадто великий. Це для літаків, кораблів, великих вантажівок і житлових автофургонів", — написав він.

[ + – ] термінал Starlink Фото: SpaceX

Раніше стало відомо, що українці зможуть підключитися до мережі Starlink вже у 2022 році, відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті проекту. Якщо спробувати замовити підключення до супутникової інтернет-мережі, з'явиться напис: "Для цієї території покриття передбачається у 2022 році". Жителі України можуть вже зараз забронювати послугу, заплативши 99 доларів.

Тим часом, провайдер Starlink вже підключає користувачів з Європи в порядку черги. Вартість комплекту Starlink — 499 доларів, абонентська плата — 90 доларів на місяць. Протестувати послуги провайдера вже можуть жителі Великобританії.

Нещодавно NASA і SpaceX з'ясували причину аварії затонулої ракети Falcon 9, яка 16 лютого доставила на орбіту нову партію супутників для мережі Starlink. Під час посадки в ущільненні двигуна Merlin з'явився отвір, через нього паливо проникло у внутрішні системи — це призвело до відключення. Без одного двигуна ракета вже не змогла здійснити посадку, а тому промахнулася повз платформи і впала в океан. Таким чином обірвалася серія з 24 успішних посадок Falcon 9.