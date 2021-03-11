Цукерберг рассказал, как люди смогут мгновенно "телепортироваться" в 2030 году

Новые технологии помогут отказаться от автомобилей и других транспортных средств.

Генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг уверен, что к 2030 году люди будут "телепортироваться" в разные места благодаря виртуальной и дополненной реальности. Он дал свой прогноз в интервью для издания The Information.

Как считает Цукерберг, VR и AR станут революционными способами социального общения. Они смогут создавать иллюзию присутствия человека в другом месте и подарить ощущение личного общения с собеседником, даже если он находится в другой части мира. Все это в будущем обеспечат смарт-очки.

"Можно будет просто щелкнуть пальцами, "телепортироваться" – и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване и всем кажется, что вы реально находитесь друг рядом с другом", — выразил свое мнение создатель Facebook.

Он подчеркнул, что пока ни одна технология не может обеспечить полного погружения в виртуальную реальность. Компьютеры, смартфоны, телевизоры уже сейчас помогают общаться и видеть собеседников на экране, однако они не позволяют ощущать физическое присутствие рядом с ними.

"Священный Грааль социального общения – это возможность ощущать себя так, как будто вы лично общаетесь с другим человеком. Ничто из имеющихся сейчас технологий не приближает нас к этому", — отметил Марк Цукерберг.

Он предполагает, что с развитием технологий VR и AR люди будут реже пользоваться транспортом, а как результат — меньше вредить окружающей среде. По словам Цукерберга, виртуальная реальность будет полезна не только для общения, но и для общего состояния всей планеты.

Писали также, что Марк Цукерберг решил создать голосовой сервис по примеру социальной сети Clubhouse. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, и сложно предсказать дату его появления.

Ранее стало известно, что с 4 марта Facebook сняла запрет на политическую рекламу в социальной сети, который действовал с ноября 2020 года. В официальном блоге компания отметила, что система не различает политическую и социальную рекламу, а потому пообещали изучить ее работу и проработать рекламную политику в ближайшие месяцы.