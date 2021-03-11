Цукерберг розповів, як люди зможуть миттєво "переміщуватися" у 2030 році

Нові технології допоможуть відмовитися від автомобілів та інших транспортних засобів.

Генеральний директор компанії Facebook Марк Цукерберг упевнений, що до 2030 року люди будуть "переміщуватися" в різні місця завдяки віртуальній і доповненій реальності. Він дав свій прогноз в інтерв'ю для видання The Information.

Як вважає Цукерберг, VR і AR стануть революційними способами соціального спілкування. Вони зможуть створювати ілюзію присутності людини в іншому місці і подарувати відчуття особистого спілкування зі співрозмовником, навіть якщо він в іншій частині світу. Усе це в майбутньому забезпечать смарт-окуляри.

"Можна буде просто клацнути пальцями, "переміщуватися" — і ось ви вже сидите в іншому місці, а вони сидять на своєму дивані, і всім здається, що ви реально перебуваєте поруч одне з одним", — висловив свою думку творець Facebook.

Він підкреслив, що поки жодна технологія не може забезпечити повного занурення у віртуальну реальність. Комп'ютери, смартфони, телевізори вже зараз допомагають спілкуватися і бачити співрозмовників на екрані, проте вони не дозволяють відчувати фізичну присутність поруч з ними.

"Священний Грааль соціального спілкування — це можливість відчувати себе так, ніби ви особисто спілкуєтеся з іншою людиною. Ніщо з наявних зараз технологій не наближає нас до цього", — зазначив Марк Цукерберг.

Він передбачає, що з розвитком технологій VR і AR люди будуть рідше користуватися транспортом, а як результат — менше шкодити навколишньому середовищу. За словами Цукерберга, віртуальна реальність буде корисна не тільки для спілкування, але і для загального стану всієї планети.

Писали також, що Марк Цукерберг вирішив створити голосовий сервіс за прикладом соціальної мережі Clubhouse. Наразі проект на ранній стадії розробки, і складно передбачити дату його появи.

Раніше стало відомо, що з 4 березня Facebook зняла заборону на політичну рекламу в соціальній мережі, яка діяла з листопада 2020 року. В офіційному блозі компанія зазначила, що система не розрізняє політичну і соціальну рекламу, а тому пообіцяли вивчити її роботу і пропрацювати рекламну політику в найближчі місяці.