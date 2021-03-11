Apple обзавелся украинской версией сайта

Пока что не вся информация на сайте компании переведена, но работа, судя по всему, продолжается.

На официальном сайте компании Apple появился раздел на украинском языке.

Теперь пользователи могут получить информацию о продуктах и официальных продавцах своей техники в Украине на государственном языке. На данный момент на сайте доступна на украинском языке только часть информации, однако не исключено, что вскоре раздел будет полностью переведен.

[ + – ] Так сейчас выглядит главная страница сайта Фото: Apple

По словам клиентов, приобрести что-либо с сайта компании пока невозможно — Apple отправляет к реселлерам, которые есть в стране.

По информации издания "Рубрика", в последние дни февраля Apple опубликовала информацию о вакансии налогового аналитика Indirect Tax Analyst для будущего киевского офиса. Регистрация ООО "Эппл УКРАИНА" состоялась еще в прошлом году.

Открытие офиса в Украине было перенесено компанией в связи с коронавирусом. О новой дате пока информации нет.

Напомним, ученый Роберт Де Роуз из Австралии подал в суд на Apple после того, как iPhone X загорелся у него в кармане. Инцидент произошел в 2019 году, владелец iPhone сообщил об опасном случае непосредственно в Apple, но, не получил ответа. Теперь он намерен получить компенсацию от производителя через суд. Юридическая фирма Carbone Lawyers сообщила, что представляет интересы еще одного человека, который получил ожог запястья после перегрева "умных" часов Apple Watch. Адвокаты подали два иска против Apple в окружной суд.

Ранее Фокус рассказывал, какие гаджеты этой компании не стоит покупать, тем более, что вскоре будет представлена новая линейка ноутбуков и наушников.