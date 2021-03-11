Apple розробив українську версію сайту

Поки що не вся інформація на сайті компанії перекладена, але робота, судячи з усього, триває.

На офіційному сайті компанії Apple з'явився розділ українською мовою.

Тепер користувачі можуть отримати інформацію про продукти й офіційних продавців своєї техніки в Україні державною мовою. Наразі на сайті доступна українською мовою тільки частина інформації, однак не заперечується, що незабаром розділ буде повністю перекладений.

[ + – ] Так зараз виглядає головна сторінка сайту Фото: Apple

За словами клієнтів, придбати що-небудь із сайту компанії поки неможливо — Apple надсилає до реселлерів, які є в країні.

За інформацією видання "Рубрика", в останні дні лютого Apple опублікувала інформацію про вакансії податкового аналітика Indirect Tax Analyst для майбутнього київського офісу. Реєстрація ТОВ "Еппл УКРАЇНА" відбулася ще минулого року.

Відкриття офісу в Україні було перенесене компанією в зв'язку з коронавірусом. Про нову дату поки інформації немає.

Нагадаємо, вчений Роберт Де Роуз з Австралії подав до суду на Apple після того, як iPhone X загорівся у нього в кишені. Інцидент стався в 2019 році, власник iPhone повідомив про небезпечний випадок безпосередньо в Apple, але, не отримав відповіді. Тепер він має намір отримати компенсацію від виробника через суд. Юридична фірма Carbone Lawyers повідомила, що представляє інтереси ще однієї людини, яка отримала опік зап'ястя після перегріву "розумного" годинника Apple Watch. Адвокати подали два позови проти Apple до окружного суду.

Раніше Фокус розповідав, які гаджети цієї компанії не варто купувати, тим паче, що незабаром буде представлена нова лінійка ноутбуків і навушників.