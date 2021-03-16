Instagram усилит защиту детей: соцсеть ужесточает политику безопасности

Среди прочих правил, социальная сеть не позволит написать лицу младше 18, если подросток не подписан на вас.

Американская социальная сеть вводит новую политику, которая должна обезопасить молодых пользователей соцсети. Об этом сообщается в блоге Instagram.

Компания совместно с институтом The Child Mind Institute и ConnectSafely разработали новые функции, которые постепенно будут внедрять во всем мире.

В соцсети вводятся такие нововведения:

Взрослый сможет написать несовершеннолетнему подростку при условии подписки подростка на взрослого;

Фото: Instagram

Если взрослый человек попытается написать подростку, который на него не подписан, то сообщение не отправится;

Не достигшим совершеннолетия пользователям будет приходить сообщение, если человек, который хочет подписаться на него, отправляет много запросов в друзья лицам младше 18 лет.

В последнем случае пользователь сможет заблокировать человека, который попытается на него подписаться.

[ + – ] Пример вероятных действия при диалоге со взрослым. Фото: Instagram

Компания отмечает, что данная функция основана на машинном обучении. Она научена сопоставлять возраст людей, который указывается при регистрации с тем, который пользователь указывает при регистрации.

Данные изменения Instagram планирует запустить во всем мире в течение марта месяца. На данный момент они уже работают в нескольких странах, но компания не уточняет, в каких.

Напомним, в Facebook и Instagram посты о вакцинации против коронавируса начали обозначать с целью противодействия дезинформации.

С февраля 2021 года в Instagram ввели "жесткие наказания" за оскорбления в личных сообщениях. Компания оставляет за собой право блокировки таких пользователей.