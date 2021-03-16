Instagram посилить захист дітей: соцмережа посилює політику безпеки

Серед інших правил, соціальна мережа не дозволить написати особі молодше 18, якщо підліток не підписаний на вас.

Американська соціальна мережа вводить нову політику, яка повинна убезпечити молодих користувачів соцмережі. Про це повідомляється в блозі Instagram.

Компанія спільно з інститутом The Child Mind Institute та ConnectSafely розробили нові функції, які поступово впроваджуватимуть в усьому світі.

У соцмережі вводяться такі нововведення:

дорослий зможе написати неповнолітньому підліткові за умови підписки підлітка на дорослого;

Фото: Instagram

якщо доросла людина спробує написати підлітку, який на нього не підписаний, то повідомлення не відправиться;

користувачам, які не досягли повноліття, приходитиме повідомлення, якщо людина, яка хоче підписатися на нього, відправляє багато запитів у друзі особам молодше 18 років.

В останньому випадку користувач зможе заблокувати людину, який спробує на нього підписатися.

[ + – ] Приклад ймовірних дії у діалозі з дорослим. Фото: Instagram

Компанія зазначає, що ця функція заснована на машинному навчанні. Вона навчена зіставляти вік людей, який вказується під час реєстрації з тим, який користувач вказує під час реєстрації.

Ці зміни Instagram планує запустити в усьому світі протягом березня. Наразі вони вже працюють в декількох країнах, але компанія не уточнює, в яких.

Нагадаємо, у Facebook та Instagram дописи про вакцинацію проти коронавірусу почали позначати з метою протидії дезінформації.

З лютого 2021 року в Instagram ввели "жорсткі покарання" за образи в особистих повідомленнях. Компанія залишає за собою право блокування таких користувачів.