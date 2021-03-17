Сбой в работе Google затронул сразу несколько стран Европы

Помимо самого поисковика, перестали работать и другие продукты компании, а количество жалоб на работу системы возросло в несколько раз.

Вечером 17 марта 2021 года в сервисах Google произошел очередной технический сбой. В частности, количество жалоб на работу поисковика на портале DownDetecor увеличилось в пять раз выше "нормы".

35% пользователей отметили, что у них проблемы с авторизацией на платформе, а у 64% возникли трудности с доступом к поиску.

[ + – ] Количество жалоб на работу Google возросло в 5 раз Фото: скриншот

Карта на портале DownDetecor свидетельствует, что проблемы возникли у пользователей многих стран Европы. На сбои жаловались, в том числе, в Украине, Румынии, Словакии, Венгрии, Хорватии и Австрии.

[ + – ] У Google случился технический сбой, 17 марта Фото: скриншот

На текущий момент не сообщается из-за чего произошел сбой. Однако известно, что помимо поисковика, перебои в работе наблюдались и в других продуктах компании.

Отметим, во время одного из последних технических сбоев в Google пострадали YouTube, Gmail, Drive, Docs, Meet, Chat, Groups и многие другие сервисы компании.