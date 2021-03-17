Збій у роботі Google торкнувся відразу кілька країн Європи

Крім самого пошуковика, перестали працювати й інші продукти компанії, а кількість скарг на роботу системи зросла в кілька разів.

Увечері 17 березня 2021 року в сервісах Google стався черговий технічний збій. Зокрема, кількість скарг на роботу пошуковика на порталі DownDetecor збільшилася в пʼять разів вище "норми".

35% користувачів зазначили, що в них проблеми з авторизацією на платформі, а в 64% виникли труднощі з доступом до пошуку.

[ + – ] Кількість скарг на роботу Google зросла в 5 разів Фото: скриншот

Карта на порталі DownDetecor свідчить, що проблеми виникли в користувачів багатьох країн Європи. На збої скаржилися, у тому числі в Україні, Румунії, Словаччині, Угорщині, Хорватії та Австрії.

[ + – ] У Google трапився технічний збій 17 березня Фото: скриншот

На поточний момент не повідомляється, через що стався збій. Однак відомо, що крім пошуковика, перебої в роботі спостерігалися і в інших продуктах компанії.

Зазначимо, що під час одного з останніх технічних збоїв у Google постраждали YouTube, Gmail, Drive, Docs, Meet, Chat, Groups та багато інших сервісів компанії.