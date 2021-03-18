В работе Telegram произошел масштабный сбой

У большей части пользователей фиксируются проблемы с соединением и отправкой сообщений.

В четверг, 18 марта, в работе мессенджера Telegram у пользователей в Украине, России и некоторых странах Европы работал нестабильно. Количество жалоб на портале DownDetector увеличилось в разы.

У 89% пользователей проблемы с соединением к мессенджеру. А 10% наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.

Фото: Скриншот

Карта на портале свидетельствует о том, что наибольшее количество жалоб на работу Telegram наблюдаются в Киеве, Харькове, Днепре, Москве, Санкт-Петербурге. Также проблемы с мессенджером зафиксированы в Австрии, Германии. Чуть меньшее количество проблем наблюдаются во многих странах континента.

Фото: Скриншот

На текущий момент причины возникших проблем неизвестны.

Напомним, 16 декабря 2020 года в работе мессенджера произошел серьезный сбой. Telegram частично перестал работать у пользователей из Украины, России и частично в ЕС.

Отметим, что 25 сентября мессенджер временно перестал работать в Украине, Беларуси, России и Германии.