У роботі Telegram стався масштабний збій

У більшої частини користувачів є проблеми із з'єднанням і відправленням повідомлень.

У четвер, 18 березня, месенджер Telegram у користувачів в Україні, Росії та деяких країнах Європи працював нестабільно. Кількість скарг на порталі DownDetector збільшилася в рази.

У 89% користувачів проблеми зі з'єднанням до месенджера. А 10% спостерігають проблеми з відправленням повідомлень.

Фото: Скриншот

Карта на порталі свідчить про те, що найбільша кількість скарг на роботу Telegram спостерігається в Києві, Харкові, Дніпрі, Москві, Санкт-Петербурзі. Також проблеми з месенджером зафіксовані в Австрії, Німеччині. Трохи менша кількість проблем спостерігається в багатьох країнах континенту.

Фото: Скриншот

На поточний момент причини проблем невідомі.

Нагадаємо, що 16 грудня 2020 року в роботі месенджера стався серйозний збій. Telegram частково перестав працювати в користувачів з України, Росії і частково в ЄС.

Зазначимо, що 25 вересня месенджер тимчасово перестав працювати в Україні, Білорусі, Росії та Німеччині.