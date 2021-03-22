Xiaomi презентует новых флагманов 29 марта

Компания представит смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Lite.

29 марта 2021 года компания Xiaomi официально представит новые модели смартфонов. Об этом она сообщила в официальных пригласительных, которые разослала профильным СМИ. Презентация статусного Mi 11 Pro и бюджетного Mi 11 Lite состоится онлайн. Анонсы будут проведены одновременно для китайского и мирового рынков.

Об этом сообщает издание gizmochina.com. А Фокус расскажет подробности о новинках.

[ + – ] Обзор нового бюджетного смартфона Mi 11 Lite

Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite

Согласно данным, опубликованным инсайдером Судханшу Амбхоре в Twitter, смартфон модели Xiaomi Mi 11 Lite поддерживает технологию 4G, имеет корпус толщиной 6 мм, а его вес составит всего 150 г. Диагональ AMOLED-экрана равна 6,55 дюймов, разрешение — 2400×1080p, а частота обновления — 90 Гц. Работу аппарата обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Что касается камер, то пользователи получат основную тройную камеру на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Характеристики селфи-камеры неизвестны. Кроме того новинка сможет похвастать аккумулятором на 4250 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки, Bluetooth 5.2, NFC, cлотом для двух SIM и microSD. А разъема для наушников нет. Телефон будет работать на ОС Android 11. В европейских странах модель будут продавать в таких модификациях: 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб.

[ + – ] Смартфон Xiaomi Mi 11 Pro Фото: Xiaomi

Подробности о Mi 11 Pro

Фишкой Xiaomi Mi 11 Pro станет его основная камера, имеющая оригинальный дизайн и перископ, обеспечивающий 120-кратный зум. Известно, что модель будет поддерживать 5G. "Под капотом" у нее находится процессор Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки мощностью 67 Вт. Экран оснастят QHD+OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Максимальный объем ОЗУ — 16 Гб. Больше о новинке информации нет.

Ожидается, что кроме смартфонов компания-производитель покажет новые ноутбуки, в частности, Mi Notebook Pro в супертонком корпусе. Возможно, что Xiaomi анонсирует и другие продукты, в частности, устройства для "умного" дома и Интернета вещей.

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