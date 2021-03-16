Xiaomi научит свои смартфоны защищаться от подглядывания

Экран будет блокироваться в случае, если на него посмотрит сторонний пользователь

Компания Xiaomi запатентовала новую технологию защиты от стороннего взгляда.

Как сообщает ITHome, патент предполагает использование в гаждетах специального датчика, который будет распознавать лица, появляющиеся в пределах его угла обзора.

При этом, смартфон будет "узнавать" заранее заданных пользователей. Предполагается, что данная технология обеспечит конфиденциальность пользователя, блокируя устройство, когда на него будут смотреть "не те" глаза.

Помимо этого, в новшестве будет предусмотрена более тонкая настройка, при которой пользователь будет самостоятельно задавать, что сможет увидеть посторонний человек.

Xiaomi не сообщает о сроках внедрения новой технологии, возможно, она останется лишь в виде патента.

Ранее известный сетевой информатор и дизайнер Бен Гескин обнародовал информацию о флагманском смартфоне Mi 11 Ultra от компании Xiaomi. Согласно информации Гескина, Mi 11 Ultra отличается от прежних моделей Xiaomi огромным модулем камеры на задней панели с дополнительным экраном. У Mi 11 Ultra 6,8-дюймовый OLED-экран с загнутыми со всех четырех сторон кромками, разрешение – WQHD+, адаптивная частота обновления изображения – 120 Гц.

Также сообщалось, что компания Xiaomi решила представить собственный аналог приложению Clubhouse, которое стало популярным среди тысяч пользователей буквально в считанные дни. Китайская программа называется MiTalk и на данный момент находится на стадии бета-тестирования.

Фокус писал о том, что Xiaomi разработала систему беспроводной зарядки Air Charge, которая способна заряжать несколько устройств на расстоянии до нескольких метров одновременно. При создании зарядного устройства была использована новая технология Mi Air Charge, запатентованная Xiaomi. Air Charge располагает 5-ю интегрированными антеннами, определяющими положение того или иного устройства в помещении.

А в декабре прошлого года Xiaomi сообщила о том, что разрабатывает смартфон с "бесконечным дисплеем". Запатентованный мобильный телефон очень похож на модель Xiaomi Mi Mix Alpha, однако на этот раз вся задняя часть его корпуса будет являть собой экран. Более того, узкие боковые грани также будет покрывать дисплей.