В Сеть просочились данные о новом флагмане Xiaomi (фото, видео)

Появилась информация о флагманском смартфоне Mi 11 Ultra

Известный сетевой информатор и дизайнер Бен Гескин обнародовал информацию о флагманском смартфоне Mi 11 Ultra от компании Xiaomi.

Как информирует Gizmochina, изначально видеоролик был опубликован на канале Tech Buff, однако вскоре был удален, но пользователи успели сделать скриншоты нового гаджета, а также залить видеоролик на другие площадки, в частности, на Youtube.

Согласно информации Гескина, Mi 11 Ultra отличается от прежних моделей Xiaomi огромным модулем камеры на задней панели с дополнительным экраном.

У Mi 11 Ultra 6,8-дюймовый OLED-экран с загнутыми со всех четырех сторон кромками, разрешение – WQHD+, адаптивная частота обновления изображения – 120 Гц.

[ + – ] Новый флагман Mi 11 Ultra от компании Xiaomi [ + – ] Новый флагман Mi 11 Ultra от компании Xiaomi [ + – ] Новый флагман Mi 11 Ultra от компании Xiaomi [ + – ] Новый флагман Mi 11 Ultra от компании Xiaomi [ + – ] Новый флагман Mi 11 Ultra от компании Xiaomi [ + – ] Новый флагман Mi 11 Ultra от компании Xiaomi

Гаджет оснащен тройной основной камерой (50 Мп, 48 и 48 Мп), вспомогательным экраном, врезанной одинарной фронтальной камерой на 20 Мп.

Среди других особенностей Mi 11 Ultra стоит отметить защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, SoC Qualcomm Snapdragon 888, защиту от воды и пыли IP68, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт, а также динамики Harman/Kardon.

[ + – ] Видеоролик о Mi 11 Ultra от Xiaomi

Напомним, официальный дебют Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra ожидается в апреле-мае текущего года.

Ранее сообщалось, что Xiaomi разработала систему беспроводной зарядки Air Charge, которая способна заряжать несколько устройств на расстоянии до нескольких метров одновременно.

Также мы писали, что Xiaomi разрабатывает смартфон с "бесконечным дисплеем".

Фокус сообщал также, что Бренд Xiaomi разрабатывает концепт гибкого смартфона с двумя экранами.