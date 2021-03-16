Xiaomi навчить свої смартфони захищатися від підглядання

Екран буде блокуватися в разі, якщо на нього подивиться сторонній користувач

Компанія Xiaomi запатентувала нову технологію захисту від стороннього погляду.

Як повідомляє ITHome, патент передбачає використання в гаждетах спеціального датчика, який буде розпізнавати обличчя, що з'являються в межах його кута огляду.

При цьому смартфон буде "впізнавати" заздалегідь заданих користувачів. Передбачається, що ця технологія забезпечить конфіденційність користувача, блокуючи пристрій, коли на нього будуть дивитися "не ті" очі.

Крім цього, у нововведенні буде передбачена більш тонке налаштування, при якому користувач буде самостійно задавати, що зможе побачити стороння людина.

Xiaomi не повідомляє про терміни впровадження нової технології, можливо, вона залишиться лише у вигляді патенту.

Раніше відомий мережевий інформатор і дизайнер Бен Гескін оприлюднив інформацію про флагманський смартфон Mi 11 Ultra від компанії Xiaomi. Згідно з інформацією Гескіна, Mi 11 Ultra відрізняється від колишніх моделей Xiaomi величезним модулем камери на задній панелі з додатковим екраном. У Mi 11 Ultra 6,8-дюймовий OLED-екран із загнутими з усіх чотирьох сторін крайками, дозвіл — WQHD +, адаптивна частота оновлення зображення — 120 Гц.

Також повідомлялося, що компанія Xiaomi вирішила представити власний аналог з додатком Clubhouse, який став популярним серед тисяч користувачів буквально за лічені дні. Китайська програма називається MiTalk і наразі на стадії бета-тестування.

Фокус писав про те, що Xiaomi розробила систему бездротової зарядки Air Charge, яка здатна заряджати декілька пристроїв на відстані до декількох метрів одночасно. При створенні зарядного пристрою була використана нова технологія Mi Air Charge, запатентована Xiaomi. Air Charge має 5 інтегрованих антен, що визначають положення того чи іншого пристрою в приміщенні.

А в грудні минулого року Xiaomi повідомила про те, що розробляє смартфон з "нескінченним дисплеєм". Запатентований мобільний телефон дуже схожий на модель Xiaomi Mi Mix Alpha, однак на цей раз вся задня частина його корпуса буде являти собою екран. Більше того, вузькі бічні грані також покриватимуть дисплей.