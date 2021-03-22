Xiaomi презентує нових флагманів 29 березня

Компанія представить смартфони Mi 11 Pro і Mi 11 Lite.

29 березня 2021 року компанія Xiaomi офіційно представить нові моделі смартфонів. Про це вона повідомила в офіційних запрошень, які розіслала профільним ЗМІ. Презентація статусного Mi 11 Pro та бюджетного Mi 11 Lite відбудеться онлайн. Анонси будуть проведені одночасно для китайського та світового ринків.

Про це повідомляє видання gizmochina.com. А Фокус розповість подробиці про новинки.

[ + – ] Огляд нового бюджетного смартфона Mi 11 Lite

Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite

Згідно з даними, опублікованими інсайдером Судханшу Амбхоре в Twitter, смартфон моделі Xiaomi Mi 11 Lite підтримує технологію 4G, має корпус товщиною 6 мм, а його вага складе всього 150 г. Діагональ AMOLED-дисплея дорівнює 6,55 дюймів, дозвіл — 2400×1080p, а частота оновлення — 90 Гц. Роботу апарату забезпечує процесор Qualcomm Snapdragon 732G. Що стосується камер, то користувачі отримають основну потрійну камеру на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Характеристики селф-камери невідомі. Крім того новинка зможе похвалитися акумулятором на 4 250 мАг із підтримкою 33-ватної зарядки, Bluetooth 5.2, NFC, слот для двох SIM і microSD. А роз'єму для навушників немає. Телефон працюватиме на ОС Android 11. У європейських країнах модель продаватимуть у таких модифікаціях: 6/64 Гб, 6/128 Гб і 8/128 Гб.

[ + – ] Смартфон Xiaomi Mi 11 Pro Фото: Xiaomi

Подробиці про Mi 11 Pro

Фішкою Xiaomi Mi 11 Pro стане його основна камера, що має оригінальний дизайн і перископ, який забезпечує 120-кратний зум. Відомо, що модель підтримуватиме 5G. "Під капотом" у неї знаходиться процесор Snapdragon 888, акумулятор ємністю 5 000 мАг із підтримкою швидкої бездротової зарядки потужністю 67 Вт. Екран оснастять QHD + OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Максимальний обсяг ОП — 16 Гб. Більше про новинку інформації немає.

Очікується, що крім смартфонів компанія-виробник покаже нові ноутбуки, зокрема, Mi Notebook Pro в супертонкому корпусі. Можливо, що Xiaomi анонсує й інші продукти, зокрема, пристрої для "розумного" будинку та Інтернету речей.

Раніше ми повідомляли про те, що Xiaomi навчить свої смартфони захищатися від підглядання.