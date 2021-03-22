В Антарктиде украинские полярники разбудили кита: гигант "был не очень рад" (фото, видео)

Участники экспедиции признались, что за всю зимовку встретить китов было "большой удачей".

В Антарктиде украинские полярники 25-й антарктической экспедиции случайно разбудили спящего в океане кита. Видео и фото кита опубликовал в Facebook участник экспедиции.

"Всю зимовку встретить китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные гиганты у нас буквально за "каждым углом". Выходишь в океан по делам и мимоходом будишь мирно спящего кита", – говорится в сообщении.

По словам автора поста, кит "был не очень рад", а сами полярники были в восторге от увиденного.

В августе 2020 года сообщалось, что на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно для этого периода года вернулись пингвины. Птицы на некоторое время оказались в ледовой ловушке и остались без доступа к еде, однако вскоре получили доступ к пропитанию.

Кроме того, в конце антарктического лета в Антарктиде снег кардинально изменил свой цвет. Из белоснежного он стал розовым и зеленым.

Гигантский айсберг размером 1270 квадратных километров (в 1,51 раза больше Киева, чья площадь – 839 квадратных километров) откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктике, где находится британская исследовательская станция Халли.