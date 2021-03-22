В Антарктиді українські полярники розбудили кита: гігант "був не дуже радий" (фото, відео)

Учасники експедиції зізналися, що за всю зимівлю зустріти китів було "великою удачею".

В Антарктиді українські полярники 25-ї антарктичної експедиції випадково розбудили сплячого в океані кита. Відео та фото кита опублікував у Facebook учасник експедиції.

"Всю зимівлю зустріти китів було для нас великою удачею, а ось тепер ці чудові гіганти у нас буквально за "кожним кутом". Виходиш в океан у справах і мимохідь будиш мирно сплячого кита", — йдеться в повідомленні.

За словами автора поста, кит "був не дуже радий", а самі полярники були у захваті від побаченого.

У серпні 2020 року повідомлялося, що на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді несподівано для цього періоду року повернулися пінгвіни. Птахи на деякий час опинилися у льодовій пастці і залишилися без доступу до їжі, проте незабаром отримали доступ до харчів.

Крім того, в кінці антарктичного літа в Антарктиді сніг кардинально змінив свій колір. З білого він став рожевим і зеленим.

Гігантський айсберг розміром 1270 квадратних кілометрів (в 1,51 рази більше Києва, чия площа — 839 квадратних кілометрів) відколовся від шельфового льодовика Бранта в Антарктиці, де знаходиться британська дослідницька станція Халлі.