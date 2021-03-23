На смартфонах Android не запускаются некоторые приложения, включая Gmail и Google Pay, – СМИ

Google уже сообщил об устранении неполадок в работе своих сервисов.

Некоторые пользователи смартфонов Android получили сегодня утром или ночью оповещения о прекращении работы отдельных приложений. О проблемах с приложениями сообщает издание Ixbt.

Издание утверждает, что не открывались такие приложения, как Gmail, некоторые банковские приложения, Google Pay и другие.

Отмечается, что жаловались в основном на сбои пользователи смартфонов Samsung, в том числе флагманских серий Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а также популярных Galaxy A50 и A70.

На официальной страничке Google о доступности сервисов Google Workspace сообщается, что компания о проблеме знает и занимается ею. Google подтвердила, что проблема связана с системным приложением WebView, отвечающим за открытие веб-страниц в приложениях.

"Друзья, сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android. Сейчас они устранены", – говорится в сообщении компании в Тwitter.

В качестве решения проблемы предлагается удалить обновления WebView, фактически откатив приложение к заводским настройкам. Это можно сделать как через Google Play Store, так и из списка установленных приложений в настройках смартфона. Удалять само приложение не надо, только обновления. Это решение работает не в 100% случаев, но у многих пользователей.

Отметим, вечером 17 марта 2021 года в сервисах Google произошел технический сбой. В частности, количество жалоб на работу поисковика на портале DownDetecor увеличилось в пять раз выше "нормы".