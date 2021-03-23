На смартфонах Android не запускаються деякі додатки, включаючи Gmail і Google Pay, — ЗМІ

Google уже повідомив про усунення неполадок у роботі своїх сервісів.

Деякі користувачі смартфонів Android отримали сьогодні вранці або вночі оповіщення про припинення роботи окремих додатків. Про проблеми з додатками повідомляє видання Ixbt.

Видання стверджує, що не відкривалися такі додатки як Gmail, деякі банківські додатки, Google Pay та інші.

Зазначається, що скаржилися в основному на збої користувачі смартфонів Samsung, у тому числі флагманських серій Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а також популярних Galaxy A50 і A70.

На офіційній сторінці Google про доступність сервісів Google Workspace повідомляється, що компанія про проблему знає і займається нею. Google підтвердила, що проблема пов'язана з системним додатком WebView, що відповідає за відкриття веб-сторінок у додатках.

"Друзі, збої в роботі Webview призвели до неполадок у роботі додатків у користувачів Android. Наразі вони усунуті", — йдеться в повідомленні компанії у Тwitter.

Як вирішення проблеми пропонується видалити оновлення WebView, фактично відкотивши додаток до заводських налаштувань. Це можна зробити як через Google Play Store, так і зі списку встановлених додатків у налаштуваннях смартфона. Видаляти сам додаток не треба, тільки оновлення. Це рішення працює не в 100% випадків, але в багатьох користувачів.

Зазначимо, що увечері 17 березня 2021 року в сервісах Google стався технічний збій. Зокрема, кількість скарг на роботу пошуковика на порталі DownDetecor збільшилася в п'ять разів вище "норми".