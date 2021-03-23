Два фонда из ОАЭ купили облигаций Telegram на $150 млн

Павел Дуров официально подтвердил факт продажи облигаций мессенджера эмиратским фондам и еще кое-кому.

Похоже, Павел Дуров нашел способ рассчитаться с долгами. Он разместил облигации мессенджера, и два фонда из ОАЭ купили их на сумму $150 млн.

Издание Reuters пишет, что инвестиционная компания Mubadala вложила $75 млн в обмен на пятилетние конвертируемые облигации Telegram. Abu Dhabi Catalyst Partners тоже потратил $75 млн на ценные бумаги мессенджера. Reuters также сообщает, что в скором времени компания Дурова официально откроет офис в Дубае.

Инсайдеры говорят, что Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners — самые крупные инвесторы, принявшими участие в размещении облигаций. Если верить словам источника, то $150 млн — это наибольшая сумма, заплаченная за облигации. В итоге, эмиратским фондам принадлежат 50% бумаг, а другие 50% мессенджер разместил у европейских и российских фондов и банков. Эту информацию подтвердило издание Forbes, сообщив, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также инвестировал в Telegram.

Павел Дуров официально заявил о том, что сделки действительно состоялись, однако деталей не раскрыл. В своем канале он написал: "Как я сказал при запуске Telegram почти восемь лет назад, конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости — еще один шаг к этой цели".

[ + – ] Сообщение Дурова о продаже облигаций мессенджера

Напомним, что ранее Telegram привлек $1 млрд. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. По данным СМИ, минимальный лот для участия составлял $500 тыс., а номинал одной бумаги — $1000. Сервис выплатит купоны в сентябре 2021 года.

Ранее стало известно, что мошенники используют telegram-ботов, которые собирают персональные данные пользователей.