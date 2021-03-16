Telegram разместил облигации на $1 млрд чтобы рассчитаться с инвесторами

До конца апреля компания должна вернуть долги на $626 млн.

Telegram Group, владелец одноименного мессенджера, впервые выпустила облигации. Частное размещение прошло по цене номинала, ставка составила 7% годовых. Компания получила от размещения $1 млрд.

Минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

Заявки на облигации в четыре раза превысили предполагаемый объем размещения. Во многом высокий спрос объясняется тем, что облигации являются конвертируемыми: их можно будет обменять на акции компании, если та их выпустит.

Впервые о планах Telegram выпустить пятилетние облигации сообщалось в феврале. Средства компании нужны, главным образом для того, чтобы расплатиться с долгами в размере $626 млн до 30 апреля 2021 года, писало издание VTimes.

Долги у компании образовались в результате рефинансирования обязательств перед инвесторами несостоявшейся блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). По соглашению, Telegram должен был вернуть им 72% вложений. Компания выплатила $770 млн. Размер выплаты за кредиты по оставшейся сумме долга, с учетом процентов, и составляет около $626 млн.

Мессенджер Telegram, запущенный в 2013 году, пока не приносит прибыль от операционной деятельности. По словам его основателя Павла Дурова, компания финансируется в основном за его личные средства. В 2018 году она впервые привлекла средства сторонних инвесторов — $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON. Проекту помешали претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по мнению которой, Telegram предложила инвесторам ценные бумаги, должным образом не зарегистрировав их в SEC. В мае 2020 года Дуров объявил о закрытии TON. По заключенному внесудебному соглашению Telegram обязали выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам оставшиеся $1,2 млрд.

На декабрь 2020 года у Telegram Group была выпущена лишь одна акция, которая принадлежит Дурову. В документах для инвесторов указано, что у Telegram Group также есть до 50 тыс. объявленных акций, не имеющих номинала и класса.

В декабре 2020 года Павел Дуров сообщил, что собирается монетизировать мессенджер: зарабатывать на рекламе, продаже дополнительных сервисов и развитии интернет-торговли внутри площадки.

За январь 2021 года Telegram скачали и установили 63 млн раз. В Google Play он оказался на первом месте, а в App Store — на четвертом.