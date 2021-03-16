Telegram розмістив облігації на $ 1 млрд, щоб розрахуватися з інвесторами

До кінця квітня компанія повинна повернути борги на $ 626 млн.

Telegram Group, власник однойменного месенджера, уперше випустила облігації. Приватне розміщення пройшло за ціною номіналу, ставка була 7% річних. Компанія отримала від розміщення $ 1 млрд.

Мінімальний лот для участі становив $ 500 тис. Бонди розміщені до 2026 року, перша виплата купона намічена на вересень 2021 року.

Заявки на облігації в чотири рази перевищили запланований обсяг розміщення. Багато в чому високий попит пояснюється тим, що облігації є конвертованими: їх можна буде обміняти на акції компанії, якщо та їх випустить.

Уперше про плани Telegram випустити п'ятирічні облігації повідомлялося в лютому. Засоби компанії потрібні головним чином для того, щоб розплатитися з боргами в розмірі $ 626 млн до 30 квітня 2021 року писало видання VTimes.

Борги компанії утворилися в результаті рефінансування зобов'язань перед інвесторами блокчейн-платформи Telegram Open Network (TON). За угодою, Telegram повинен був повернути їм 72% вкладень. Компанія виплатила $ 770 млн. Розмір виплати за кредити за сумою боргу, з урахуванням відсотків, і становить близько $ 626 млн.

Месенджер Telegram, запущений у 2013 році, поки не приносить прибуток від операційної діяльності. За словами його засновника Павла Дурова, компанія фінансується в основному за його особисті кошти. У 2018 році вона вперше привернула кошти сторонніх інвесторів — $ 1,7 млрд на запуск блокчейн-платформи TON. Проекту завадили претензії Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), на думку якої, Telegram запропонувала інвесторам цінні папери, належним чином не зареєструвавши їх у SEC. У травні 2020 року Дуров оголосив про закриття TON. За укладеною позасудовою угодою Telegram зобов'язали виплатити штраф у розмірі $ 18,5 млн і повернути інвесторам решту $ 1,2 млрд.

На грудень 2020 року в Telegram Group була випущена лише одна акція, яка належить Дурову. У документах для інвесторів зазначено, що в Telegram Group також є до 50 тис. оголошених акцій, які не мають номіналу і класу.

У грудні 2020 Павло Дуров повідомив, що збирається монетизувати месенджер : заробляти на рекламі, продажу додаткових сервісів та розвитку інтернет-торгівлі всередині майданчика.

За січень 2021 року Telegram завантажили і встановили 63 млн разів. У Google Play він опинився на першому місці, а в App Store — на четвертому.