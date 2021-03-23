Два фонди з ОАЕ купили облігацій Telegram на $150 млн

Павло Дуров офіційно підтвердив факт продажу облігацій месенджера еміратським фондам і ще декому.

Схоже, Павло Дуров знайшов спосіб розрахуватися з боргами. Він розмістив облігації месенджера і два фонди з ОАЕ купили їх на суму $150 млн.

Видання Reuters пише, що інвестиційна компанія Mubadala вклала $75 млн в обмін на пʼятирічні конвертовані облігації Telegram. Abu Dhabi Catalyst Partners також витратив $75 млн на цінні папери месенджера. Reuters також повідомляє, що незабаром компанія Дурова офіційно відкриє офіс в Дубаї.

Інсайдери говорять, що Mubadala і Abu Dhabi Catalyst Partners — найбільші інвестори, які брали участь у розміщенні облігацій. Якщо вірити словам джерела, то $150 млн — це найбільша сума, заплачена за облігації. У підсумку, еміратським фондам належать 50% паперів, а інші 50% месенджер розмістив у європейських та російських фондах і банках. Цю інформацію підтвердило видання Forbes, повідомивши, що Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) також інвестував у Telegram.

Павло Дуров офіційно заявив про те, що ці угоди справді відбулися, проте деталей не розкрив. У своєму каналі він написав "Як я сказав під час запуску Telegram майже вісім років тому, кінцева мета Telegram — стати фінансово стійким проектом, який може служити людству на десятиліття (або століття) в майбутньому. Сьогоднішні новини — ще один крок до цієї мети".

[ + – ] Повідомлення Дурова про продаж облігацій месенджера

Нагадаємо, що раніше Telegram залучив $1 млрд. Про це писало видання РБК. Компанія розмістила пʼятирічні конвертовані доларові облігації під 7% річних. За даними ЗМІ, мінімальний лот для участі становив $500 тис., А номінал одного паперу — $1000. Сервіс виплатить купони у вересні 2021 року.

Раніше стало відомо, що шахраї використоують telegram-ботів, які збирають персональні дані користувачів.