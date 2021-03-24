Apple запатентовала радикально новый дизайн своих смарт-часов

Гибкий дисплей Apple Watch, согласно патенту, будет охватывать и часть ремешка устройства.

Apple может радикально изменить дизайн своих смарт-часов. Согласно новому патенту компании, Apple изучает новую технологию изготовления экрана.

Патент, обнаруженный изданием MacRumors называется "Модуль дисплея и системных приложений" и был подан в Ведомство США по патентам и товарным знакам.

В документе описывается гибкий дисплей часов, который может охватывать не только весь циферблат, но и часть ремешка устройства. Также сказано, что экран обладает "множеством межсоединений" начиная от передней и задней частей корпуса устройства.

Кроме того, согласно документам, аккумулятор часов, процессор и другие важные компоненты можно разместить не только в привычной части корпуса но и в ремешке под дисплеем.

Помимо возможности выбора дизайна циферблата, как на текущих моделях Apple Watch, в патенте сказано, что пользователи могут аналогичным образом выбрать дизайн цифрового ремешка, который будет отображаться, используя "менеджер аксессуаров".

В документации описывается очень похожая система выбора дизайна ремешка, которая существует в настоящее время для выбора и настройки циферблатов, с возможностью сделать это как на самих Apple Watch, так и на подключенном iPhone.

Напомним, на официальном сайте компании Apple появился раздел на украинском языке. Теперь пользователи могут получить информацию о продуктах и официальных продавцах своей техники в Украине на государственном языке. На данный момент на сайте доступна на украинском языке только часть информации, однако не исключено, что вскоре раздел будет полностью переведен.

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