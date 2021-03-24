Apple запатентувала радикально новий дизайн своїх смарт-годинників

Гнучкий дисплей Apple Watch, згідно патенту, охоплюватиме і частину ремінця пристрою.

Apple може радикально змінити дизайн своїх смарт-годинників. Згідно з новим патентом компанії, Apple вивчає нову технологію виготовлення екрану.

Патент, виявлений виданням MacRumors називається "Модуль дисплея і системних додатків" і був поданий до Відомства США з патентів і товарних знаків.

У документі описується гнучкий дисплей годинника, який може охоплювати не тільки весь циферблат, а й частину ремінця пристрою. Також сказано, що екран має "безліч міжзʼєднань" починаючи від передньої і задньої частин корпусу пристрою.

Крім того, згідно з документами, акумулятор годинника, процесор та інші важливі компоненти можна розмістити не тільки у звичній частини корпусу але і в ремінці під дисплеєм.

Крім можливості вибору дизайну циферблата, як на поточних моделях Apple Watch, у патенті сказано, що користувачі можуть аналогічним чином вибрати дизайн цифрового ремінця, який відображатиметься, використовуючи "менеджер аксесуарів".

У документації описується дуже схожа система вибору дизайну ремінця, яка зараз існує для вибору і налаштування циферблатів, з можливістю зробити це як на самих Apple Watch, так і на підключеному iPhone.

Нагадаємо, на офіційному сайті компанії Apple з'явився розділ українською мовою. Тепер користувачі можуть отримати інформацію про продукти та офіційних продавців своєї техніки в Україні державною мовою. Зараз на сайті доступна українською мовою тільки частина інформації, однак не виключено, що незабаром розділ буде повністю перекладений.

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