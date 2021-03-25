Весна пришла: 5 новинок робототехники, о которых стоит знать (видео)

Робот-татуировщик, полицейский дрон, робопикап Cybertruck и другие герои мира высоких технологий, задающие тренды.

2021 год поражает стремительностью событий, происходящих в мире высоких технологий. Во мгновение ока популярными стали вещи, о которых в 2020-ом вообще мало кто слышал: DogeCoin, Clubhouse, Gamestop, NFT… Список можно продолжить, и на этот раз мы внесем в него несколько новинок из мира ИИ-технологий и роботостроения.

Ходит и катится: робот-универсал от Tencent

Слава роботов от Boston Dynamics не дает покоя роботостроителям всего мира — инженеры пытаются создать нечто, превосходящее разработки американцев, но пока что достичь успеха удалось только компании Tencent (Китай). Недавно она анонсировала универсального робота, который передвигается на четырех ногах, при чем делает это не хуже, чем Spot, а также умеет ездить. Конструкция новинки позволяет ей передвигаться как на четырех, так и на двух колесах, в вертикальном и в горизонтальном положениях. Но это еще не все: находясь в вертикальном положении робот может удерживать предметы двумя ногами.

[ + – ] Четвероногий робот от Tencent - демонстрация всех возможностей

Маневренность робота обеспечивается за счет расположения колес не на концах ног, а на коленных суставах с внешней стороны. Чтобы проехаться, роботу необходимо согнуть ноги и встать на колеса. В таком положении он может двигаться со скоростью 25 км/ч. Данная модель также умеет переворачиваться со спины, перепрыгивать небольшие препятствия и выполнять сальто.

Дрон-полицейский

Американская компания Brinc разработала дрон, который поможет полиции в ее нелегком деле — поимке преступников. Кроме того, что он сможет патрулировать периметр, осматривать здания и даже помогать переговорщикам, робот способен разбить окно, мешающее ему влететь внутрь помещения. Такие боевые способности дадут квадрокоптеру возможность добраться до злоумышленников, даже если они забаррикадировались.

[ + – ] Робот-штурмовик от Brinc

Новинка от Brinc оснащена рамой из карбона и мощными роторам с винтами, подвесной системой для транспортировки камеры, фонаря, магазина пистолета. Управляется дрон при помощи алгоритмов, позволяющих ему толкать двери и пролетать через дверные проемы. По словам разработчиков, дрон может поддерживать связь с оператором на расстоянии 13 км. При этом стены домов не помешают их общению.

Подвесная система квадрокомтера может быть использована для размещения специального устройства для разбивания стеклянных окон. Это блок отделанный очень твердым материалом, карбидом вольфрама, и вращающийся со скоростью до 30 тыс. оборотов в минуту. Работает это все следующим образом: дрон с крутящимся блоком подлетает к окну, блок проламывает стекло и дон залетает внутрь. Предусмотренный режим переворота не дают дрону опрокинуться: пара винтов создает противоположную тягу, благодаря чему устройство быстро возвращается в исходное положение.

Роботический татуаж

О роботах-хирургах, управляемых врачами, слышали все. А о роботе-татуировщике знаете? Нет? Тогда Фокус вам о нем расскажет. В марте 2021 года голландская телеведущая Стейн Франсен решила сделать татуировку при помощи робота. В итоге, девушка стала первой в мире обладательницей "The Impossible Tattoo", нанесенной роборукой. Конечно, без помощи художника-татуировщика не обошлось — он управлял роботом на расстоянии посредством 5G-сети.

[ + – ] Робот делает татуировку для Стейн Франсен

Подготовка к процессу заняла полтора месяца: роборука, созданная компанией Mill и оснащенная набором датчиков ИИ от Microsoft, активно тестировалась инженерами и мастером татуажа. В качестве подопытных были использованы тыквы и помидоры. В итоге, Стейн Франсен получила тату на запястье и море впечатлений. "Вау! На моей руке первое в мире 5G тату! Это круто!", — прокомментировала телеведущая.

Роботы, вдохновленные крабами

Звучит, наверное, странно, но так и есть. Инженеров, создавших мини-роботов HERMITS, вдохновили крабы-отшельники, а именно — их свойство мастерски менять ракушки. Тут стоит пояснить. HERMITS — это аббревиатура, которая расшифровывается, как Highly Extendable Robotic Modular Interactive Toio Shells (легко раскладывающиеся роботизированные интерактивные модульные оболочки Toio).

[ + – ] Что умеют роботы-малыши HERMITS

Такое сложное название получили готовые игровые двухколёсные роботы Toio от Sony Toy Platform, которых инженеры из MIT Media Lab объединили в одну иерархическую систему. Действуют они слаженно благодаря платам Raspberry Pi, скрипту, написанном на Python и технологии Bluetooth. Меняя оболочки и связываясь друг с другом, они могут перевоплощаться в различные девайсы, например, могут служить джойстиком или штативом.

Новости о Cybertruck

Илон Маск снова откладывает производство новой модели электрического пикапа Cybertruck. В Twitter он написал, что авто увидит свет, только если удачно встанут звезды. Однако в апреле-мае нас ждет демонстрация обновленной версии прототипа.

[ + – ] Илон Маск показывает очередной прототип Cybertruck

Маск также сказал, что компания Tesla готовит ряд нововведений, которые будут протестированы весной 2021 года прежде, чем машину поставят на поток. Две старшие версии пикапа должны встать на конвейер в конце текущего года, начальная цена составит $49 900, запас хода будет варьироваться от 480 до 800 км, обе будут использовать полный привод.

Узнать больше о роботах вы сможете из нашего материала Роботы выписывают рецепты, выносят приговоры и соединяют одинокие сердца.