Весна настала: 5 новинок робототехніки, про які варто знати (відео)

Робот-татуювальник, поліцейський дрон, робопікап Cybertruck та інші...

2021 рік вражає стрімкістю подій, що відбуваються у світі високих технологій. Вмить популярними стали речі, про які у 2020-му взагалі мало хто чув: DogeCoin, Clubhouse, Gamestop, NFT… Список можна продовжити, і на цей раз ми внесемо в нього кілька новинок зі світу ШІ-технологій і роботостворення.

Ходить і котиться: робот-універсал від Tencent

Слава роботів від Boston Dynamics не дає спокою людям, котрі створюють роботів у всьому світі — інженери намагаються створити щось, що перевершує розробки американців, але поки що досягти успіху вдалося тільки компанії Tencent (Китай). Нещодавно вона анонсувала універсального робота, який пересувається на чотирьох ногах, при чому робить це не гірше, ніж Spot, а також вміє їздити. Конструкція новинки дозволяє їй пересуватися як на чотирьох, так і на двох колесах, у вертикальному і в горизонтальному положеннях. Але це ще не все: перебуваючи у вертикальному положенні, робот може утримувати предмети двома ногами.

[ + – ] Чотириногий робот від Tencent — демонстрація всіх можливостей

Маневреність робота забезпечується за рахунок розташування коліс не на кінцях ніг, а на колінних суглобах із зовнішньої сторони. Щоб проїхатися, роботу необхідно зігнути ноги і встати на колеса. У такому положенні він може рухатися зі швидкістю 25 км/г. Така модель також вміє перевертатися зі спини, перестрибувати невеликі перешкоди і виконувати сальто.

Дрон-поліцейський

Американська компанія Brinc розробила дрон, який допоможе поліції в її нелегкій справі — затриманні злочинців. Крім того, що він зможе патрулювати периметр, оглядати будівлі і навіть допомагати учасникам переговорів, робот здатний розбити вікно, що заважає йому влетіти всередину приміщення. Такі бойові здатності нададуть квадрокоптеру можливість дістатися до зловмисників, навіть якщо вони забарикадувалися.

[ + – ] Робот-штурмовик від Brinc

Новинка від Brinc оснащена рамою з карбону і потужним ротором з гвинтами, підвісною системою для транспортування камери, ліхтаря, магазину пістолета. Управляється дрон за допомогою алгоритмів, що дозволяють йому штовхати двері і пролітати через дверні прорізи. За словами розробників, дрон може підтримувати звʼязок з оператором на відстані 13 км. При цьому стіни будинків не завадять їхньому спілкуванню.

Підвісна система квадрокоптера може бути використана для розміщення спеціального пристрою для розбивання скляних вікон. Цей блок оброблений дуже твердим матеріалом, карбідом вольфраму, і обертається зі швидкістю до 30 тис. обертів на хвилину. Працює це все таким чином: дрон з блоком підлітає до вікна, блок пробиває скло і дрон залітає всередину. Передбачений режим перевороту не дає дрону перекинутися: пара гвинтів створює протилежну тягу, завдяки чому пристрій швидко повертається у вихідне положення.

Роботи-татуювальники

Про роботів-хірургів, керованих лікарями, чули всі. А про робота-татуювальника знаєте? Ні? Тоді Фокус вам про нього розповість. У березні 2021 року голландська телеведуча Стейн Франсен вирішила зробити татуювання за допомогою робота. У підсумку дівчина стала першою у світі володаркою "The Impossible Tattoo", нанесеної роборукою. Звичайно, без допомоги художника-татуювальника не обійшлося — він керував роботом на відстані за допомогою 5G-мережі.

[ + – ] Робот робить татуювання для Стейн Франсен

Підготовка до процесу зайняла півтора місяці: роборука, створена компанією Mill і оснащена набором датчиків ШІ від Microsoft, активно тестувалася інженерами і майстром татуажу. У ролях піддослідних були використані гарбуз і помідори. У підсумку, Стейн Франсен отримала тату на запʼясті і море вражень. "Вау! На моїй руці перше у світі 5G тату! Це круто!", — прокоментувала телеведуча.

Роботи, натхненні крабами

Звучить, напевно, дивно, але так і є. Інженерів, які створили міні-роботів HERMITS, надихнули краби-пустельники, а саме — їхня властивість майстерно міняти мушлі. Тут варто пояснити. HERMITS — це абревіатура, яка розшифровується, як Highly Extendable Robotic Modular Interactive Toio Shells (роботизовані інтерактивні модульні панцирі Toio, що легко розкладаються).

[ + – ] Що вміють роботи-малюки HERMITS

Таку складну назву отримали готові ігрові двоколісні роботи Toio від Sony Toy Platform, яких інженери з MIT Media Lab обʼєднали в одну ієрархічну систему. Діють вони злагоджено завдяки платам Raspberry Pi, скрипту, написаному на Python і технології Bluetooth. Змінюючи оболонки і звʼязуючись один з одним, вони можуть перевтілюватися в різні девайси, наприклад, можуть служити джойстиком або штативом.

Новини про Cybertruck

Ілон Маск знову відкладає виробництво нової моделі електричного пікапа Cybertruck. У Twitter він написав, що авто побачить світ, тільки якщо вдало розмістяться зірки. Однак у квітні-травні на нас чекає демонстрація оновленої версії прототипу.

[ + – ] Ілон Маск показує черговий прототип Cybertruck

Маск також сказав, що компанія Tesla готує ряд нововведень, які будуть протестовані навесні 2021 року, перш ніж машину поставлять на потік. Дві старші версії пікапа повинні встати на конвеєр у кінці поточного року, початкова ціна буде $ 49 900, запас ходу варіюватиметься від 480 до 800 км, обидві будуть використовувати повний привід.

Дізнатися більше про роботів ви зможете з нашого матеріалу Роботи виписують рецепти, виносять вироки і зʼєднують самотні серця.