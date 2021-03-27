Скрытая эпидемия: в мире растет уровень потребления наркотиков пожилыми

За последние годы уровень потребления наркотических веществ людьми преклонного возраста возрос в несколько раз.

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) опубликовал отчет за 2020 год, в котором назвал потребление наркотических веществ пожилыми людьми "скрытой эпидемией". Эксперты уверены, что за последние годы зависимость старшим населением значительно возросла.

Только в Соединенных Штатах в течение последнего десятилетия частота употребления всех наркотиков людьми преклонного возраста увеличилась в 3 раза. С 2012 по 2019 года частота потребления каннабиса людьми в возрасте от 65 лет возросла с 1,2% до 5,1%, то есть более, чем в 4 раза.

Согласно результатам исследований, распространенность потребления обезболивающих и седативных препаратов, транквилизаторов и бензодиазепинов в США в этой возрастной группе выше, чем среди населения в целом.

В докладе МККН утверждается, что употребление наркотических веществ пожилыми людьми необходимо признать глобальной проблемой системы здравоохранения. Отмечается, что рост потребления наркотиков пенсионерами вызывает целый ряд последствий, таких как преждевременное развитие хронических заболеваний. Также из-за этого использования наркотиков растет смертность население.

Эксперты считают, что необходимо работать в трех направлениях: активизировать исследования и сбор данных, заниматься борьбой со стигматизацией и начать предоставлять помощь пожилым наркозависимым.

МККН — негосударственная организация, которая анализирует соблюдение международных договоров о контроле за наркотическими веществами. Она начала функционировать с 1968 года. В ее состав входят 13 членов.

Напомним, недавно стало известно о том, что соучредитель нейротехнологической компании Neuralink решил создать совершенно новую религию. Для того, чтобы "почувствовать присутствие Бога" предлагается использовать наркотические вещества.

А недавно стало известно о том, что уголовное дело в отношении рэпера Тимы Белорусских, у которого якобы нашли гашиш и амфетамин, передали в прокуратуру.