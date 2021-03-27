Прихована епідемія: у світі зростає рівень споживання наркотиків літніми людьми

За останні роки рівень споживання наркотичних речовин людьми похилого віку зріс в кілька разів.

Міжнародний комітет з контролю над наркотиками (МККН) опублікував звіт за 2020 рік, в якому назвав споживання наркотичних речовин літніми людьми "прихованою епідемією". Експерти впевнені, що за останні роки залежність старшим населенням значно зросла.

Тільки в Сполучених Штатах протягом останнього десятиліття частота вживання всіх наркотиків людьми похилого віку збільшилася в 3 рази. З 2012 по 2019 року частота споживання канабісу людьми у віці від 65 років зросла з 1,2% до 5,1%, тобто більш, ніж в 4 рази.

Згідно з результатами досліджень, поширеність споживання знеболюючих і седативних препаратів, транквілізаторів і бензодіазепінів в США в цій віковій групі вище, ніж серед населення в цілому.

У доповіді МККН стверджується, що вживання наркотичних речовин літніми людьми необхідно визнати глобальною проблемою системи охорони здоров'я. Відзначається, що зростання споживання наркотиків пенсіонерами викликає цілий ряд наслідків, таких як передчасне розвиток хронічних захворювань. Також через використання наркотиків зростає смертність населення.

Експерти вважають, що необхідно працювати в трьох напрямках: активізувати дослідження і збір даних, займатися боротьбою зі стигматизацією та почати надавати допомогу наркозалежним похилого віку.

МККН — недержавна організація, яка аналізує дотримання міжнародних договорів про контроль за наркотичними речовинами. Вона почала функціонувати з 1968 року. До її складу входять 13 членів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що співзасновник нейротехнолігчної компанії Neuralink вирішив створити абсолютно нову релігію. Для того, щоб "відчути присутність Бога" пропонується використовувати наркотичні речовини.

А недавно стало відомо про те, що кримінальну справу стосовно репера Тіми Білоруських, у якого нібито знайшли гашиш і амфетамін, передали до прокуратури.