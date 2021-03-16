Нашли гашиш и амфетамин: уголовное дело Тимы Белорусских передали в прокуратуру

22-летнему рэперу грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Минске следственный комитет завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении рэпера Тимы Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов).

Об этом передает "БелТА" со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек. При личном обыске у него якобы было обнаружено наркотическое вещество гашиш массой 0,4 г, а также амфетамин массой 0,03 г (о последнем веществе ранее не сообщалось в СМИ).

Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская в общении со СМИ тогда подтверждала, что это был исполнитель Тима Белорусских.

Действия музыканта квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога. Материалы дела переданы в прокурору для направления в суд. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.