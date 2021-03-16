Знайшли гашиш та амфетамін: кримінальну справу Тіми Білоруських передали в прокуратуру

22-річному реперу загрожує до п'яти років обмеження волі.

У Мінську слідчий комітет завершив розслідування кримінальної справи про незаконний обіг заборонених речовин щодо репера Тіми Білоруських (справжнє ім'я — Тимофій Морозов).

Про це передає "БелТА" з посиланням на повідомлення відомства.

За даними слідства, вночі 6 січня в приміщенні одного з ігрових клубів у Мінську співробітниками міліції був затриманий 22-річний молодий чоловік. Під час особистого обшуку в нього нібито знайшли наркотичну речовину гашиш масою 0,4 г, а також амфетамін масою 0,03 г (про останню речовину раніше не повідомлялося в ЗМІ).

Офіційний представник УСК в Мінську Катерина Гарлінська під час спілкування із ЗМІ тоді підтверджувала, що це був виконавець Тіма Білоруських.

Дії музиканта кваліфіковані за ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу Білорусі. До нього застосований запобіжний захід у вигляді застави. Матеріали справи передані в прокурору для спрямовування до суду. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі або від двох до п'яти років позбавлення волі.