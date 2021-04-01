В могилах скандинавских воинов обнаружили сову без головы и набитые перьями подушки (фото)

Эксперты считают что, обезглавливание совы могло иметь ритуальное значение для погребения, и перья, наполняющие подушки, также выбрали для некого символизма.

На кладбище железного века на территории современной Швеции были обнаружены останки двух воинов, умерших в 7 веке н.э. Их щедро похоронили в лодках с неожиданно роскошной отделкой: мягкая перина, набитая перьями и предназначенная для того, чтобы бережно убаюкивать умерших во время их путешествия в царство мертвых, пишет Live Science.

Захоронение в Вальсгарде (Швеция), недалеко от юго-восточного побережья страны, содержит 15 погребений в лодках, датируемых 3 веком до н.э., возможно, даже раньше — до 12 века н.э. Недавно эксперты исследовали необычное содержание перьев в двух могилах, известных как Вальсгарде 7 и Вальсгарде 8.

Оба захоронения содержали богато оснащенные лодки, которые были расположены кормами в сторону реки Фирис. Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Archaeological Science: Reports, подушки с лодок, датированные примерно 1400 годами назад, являются самыми древними артефактами, связанными с постельными принадлежностями в Скандинавии.

Тонкие перья быстро портятся и поэтому редко фиксируются в археологических записях. Однако исключительная сохранность перины Вальсгарде позволила ученым извлекать и исследовать перья из разных мест внутри лодок. С помощью анализа, команде удалось определить, к каким группам птиц и даже к какому виду относятся перья.

Рядом с телами лежали шлемы, мечи и ножи, а останки в каждой лодке были покрыты несколькими щитами. В могилах также хранились инструменты для приготовления пищи и охоты для загробной жизни.

"Скорбящие положили воинов на подушки, чтобы сохранить для них прекрасный сон даже после смерти", — рассказывает ведущий автор исследования Биргитта Берглунд, почетный профессор археологии из Норвежского технологического университета.

[ + – ] Перья, извлеченные из одной из лодок железного века очень хорошо сохранились, хотя все еще хрупкие и спутанные. Фото: Jørgen Rosvold

Лошади и птицы, находящиеся в могилах еще больше намекали на высокий статус воинов, хотя у одного из животных — филина (Bubo bubo), отсутствовала голова. Ученые считают что, его обезглавливание могло иметь ритуальное значение для погребения, и перья, наполняющие подушки, также могли быть выбраны для некого символизма.

Более глубокий смысл

Чтобы идентифицировать перья, исследователи собрали восемь их образцов из Вальсгарде 7 и три образца из Вальсгарде 8, а затем тщательно разобрали хрупкие переплетенные части в поисках перьев, которые сохранили как можно больше своей первоначальной структуры.

Они разделили образцы на две категории: контурные перья, которые используются для полета, и "настоящий пух", который растет ближе всего к коже птиц и обеспечивает изоляцию.

Когда сортировка были закончена, ученые создали слайды образцов перьев и детально рассмотрел их через микроскоп. Затем команда сравнила найденный перья с образцами перьев североевропейских птиц в научной литературе и в библиотеке Музей естественной истории и археологии.

"Насколько нам известно, это самые старые птичьи перья из человеческих захоронений, исследованные таким образом", — сообщили авторы исследования.

[ + – ] Микроскопические изображения перьев. Фото: Jørgen Rosvold

В образцах, взятых из четырех мест захоронений в Вальсгарде 7 наиболее часто встречались перья уток и гусей, а на одном участке, из Вальсгарде 8, все перья напоминали гусиные.

Стоит отметить, что в Вальсгарде 7 имелись и другие виды птичьих перьев: перья сухопутных птиц, таких как куры, а также певчих, болотных птиц и даже филина.

Согласно скандинавскому фольклору, перья имели особое значение для ритуалов, связанных со смертью и погребальными обрядами. Большинство записей об этих традициях датируются 18 веком или позже, но ритуалы, вероятно, возникли гораздо раньше.

Например, перья сов и других хищных птиц ассоциировались с продлением борьбы со смертью. А в некоторых частях Скандинавии гусиные перья считались наилучшим способом освободить душу из тела.

"Постельные принадлежности из Вальсгарде имели более глубокий смысл", — подчеркнули ученые.

Выводы экспертов показывают, что некоторые группы птиц можно идентифицировать даже по очень крошечным фрагментам древних перьев — длиной менее 1 мм.

"Во время археологических раскопок ученые обычно упускают из виду кусочки перьев, а их поиск может дать ценные сведения о жизни железного века и о том, как люди взаимодействовали с природой", — заключили исследователи.