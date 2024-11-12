В Швеции нашли церемониальное место культуры воронковидных кубков: ему 4 тысячи лет (фото)

Во время раскопок в Швеции археологи обнаружили остатки церемониальной ограды, которой более 4 тысяч лет. По мнению ученых это место имело ритуальное значение для представителей культуры воронковидных кубков.

Недавно археологи сделали важное открытие в Сконе, Швеция, которое дает представление о жизни и практике неолитических сообществ. Раскопки на этом месте обнаружили древнюю церемониальную ограду, а также ряд артефактов культуры воронковидных кубков, которая существовала между 4300 и 2800 годами до н. э. в Северной Европе, пишет Heritage Daily.

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Среди ключевых находок на этом месте — стена сухой кладкой, окружающая водно-болотные угодья, в которой сохранилась широкая коллекция артефактов, таких как керамика, фрагменты дерева, кости животных и кремневые орудия труда.

Среди них особенно хорошо сохранились заготовка из оленьего рога, кремневое рубило, рыболовный крючок и щуп для работы с кожей благодаря уникальным экологическим условиям почвы.

Среди них особенно хорошо сохранились заготовка из оленьего рога, кремневое рубило, рыболовный крючок и щуп для работы с кожей Фото: Arkeologerna

Ведущий археолог Магнус Артурссон отметил редкость находок сохранившихся органических материалов, таких как рог и кости, из этого периода, особенно на шведских памятниках культуры воронковидных кубков.

Культура воронковидных кубков, названная так за керамику с воронкообразным верхом, возникла как сплав неолитических и мезолитических технологий в регионах между нижней Эльбой и средней Вислой. Эта культура в основном состояла из ранних фермеров, которые выращивали сельскохозяйственные культуры, разводили скот и дополняли свой рацион охотой и рыбалкой.

Команда также обнаружила огражденную дамбой ограду с удлиненными ямами, некоторые из которых выложены камнями, а другие содержали керамику. Артурссон предполагает, что они служили церемониальными местами для собраний, где, вероятно, происходили ритуальные пиры и религиозные празднования.

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Это открытие раскрывает обычаи и общественные структуры ранних земледельческих общин Скандинавии, предлагая взгляд на их церемониальную жизнь и сельскохозяйственные практики.

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