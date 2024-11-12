Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

В Швеции нашли церемониальное место культуры воронковидных кубков: ему 4 тысячи лет (фото)

археология, археологи, Сконе, Швеция, раскопки, находка, исследование, открытие, камень, керамика, культура, воронковидная посуда, материал, неолит, ограждение, артефакты, собрание, Скандинавия
Фото: Arkeologerna | Во время раскопок в Швеции археологи обнаружили остатки церемониальной ограды, которой более 4 тысяч лет

Во время раскопок в Швеции археологи обнаружили остатки церемониальной ограды, которой более 4 тысяч лет. По мнению ученых это место имело ритуальное значение для представителей культуры воронковидных кубков.

Недавно археологи сделали важное открытие в Сконе, Швеция, которое дает представление о жизни и практике неолитических сообществ. Раскопки на этом месте обнаружили древнюю церемониальную ограду, а также ряд артефактов культуры воронковидных кубков, которая существовала между 4300 и 2800 годами до н. э. в Северной Европе, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Среди ключевых находок на этом месте — стена сухой кладкой, окружающая водно-болотные угодья, в которой сохранилась широкая коллекция артефактов, таких как керамика, фрагменты дерева, кости животных и кремневые орудия труда.

Среди них особенно хорошо сохранились заготовка из оленьего рога, кремневое рубило, рыболовный крючок и щуп для работы с кожей благодаря уникальным экологическим условиям почвы.

археология, археологи, Сконе, Швеция, раскопки, находка, исследование, открытие, камень, керамика, культура, воронковидная посуда, материал, неолит, ограждение, артефакты, собрание, Скандинавия Fullscreen
Среди них особенно хорошо сохранились заготовка из оленьего рога, кремневое рубило, рыболовный крючок и щуп для работы с кожей
Фото: Arkeologerna

Ведущий археолог Магнус Артурссон отметил редкость находок сохранившихся органических материалов, таких как рог и кости, из этого периода, особенно на шведских памятниках культуры воронковидных кубков.

Культура воронковидных кубков, названная так за керамику с воронкообразным верхом, возникла как сплав неолитических и мезолитических технологий в регионах между нижней Эльбой и средней Вислой. Эта культура в основном состояла из ранних фермеров, которые выращивали сельскохозяйственные культуры, разводили скот и дополняли свой рацион охотой и рыбалкой.

Команда также обнаружила огражденную дамбой ограду с удлиненными ямами, некоторые из которых выложены камнями, а другие содержали керамику. Артурссон предполагает, что они служили церемониальными местами для собраний, где, вероятно, происходили ритуальные пиры и религиозные празднования.

Важно
Монеты-призраки Японии: археологи нашли артефакты времен Второй мировой войны (фото)

Это открытие раскрывает обычаи и общественные структуры ранних земледельческих общин Скандинавии, предлагая взгляд на их церемониальную жизнь и сельскохозяйственные практики.

Ранее Фокус писал о неожиданном прошлом Зала короля Артура.

Также мы рассказывали о неожиданной находке в Альпах. На древнеримском перевале исследователи обнаружили бамбуковую тележку, которая оказалась там неизвестным способом.